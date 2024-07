In questi cinque giorni Giorgio Massoli, sarà sostenuto da ‘vecchi’ e ‘nuovi’ amici, tra cui le sorelle Chiara e Martina, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità dell’Umbria, Massimo Rolla, e la logopedista Chiara Occhigrossi. Insieme percorreranno a piedi circa 25 km al giorno per simboleggiare le difficoltà vissute dalle persone con disabilità.

“Se nelle precedenti iniziative ci eravamo rivolti alle istituzioni e alle scuole, questa edizione del Popy on the Road si concentrerà in particolare su due ‘nuovi’ ambiti sociali, quelli del tempo libero e della ristorazione”, spiega Massoli. “Quest’anno riproponiamo la promozione della CAA, non solo perché vedo i risultati con mia figlia, ma per l’interesse nato intorno al nostro progetto. Infatti – prosegue Massoli – siamo stati contattati da più ristoratori interessati a creare dei menù ‘per tutti’. Ritengo che il progetto sia di facile realizzazione, in quanto parliamo di una semplice tovaglietta di carta con delle immagini stampate, senza grandi spese. Realizzare un menù di questo tipo significa aumentare l’autonomia di chi ha difficoltà comunicative, ovvero creare delle condizioni per esprimersi e farsi capire dagli altri. Lo stesso vale per la nuova segnaletica che desideriamo creare lungo il Cammino dei Briganti. Ci tengo a sottolineare che la CAA serve nella vita quotidiana e non solo a scuola o in ambiti di cura. Infatti, ognuno di noi può affrontare dei periodi di fragilità e avere una società senza barriere comunicative è un vantaggio per tutti”.

