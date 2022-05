UN GIRO A CAVALLO! - dalle 10.00 alle 17.00 – Corso per bambini

I bambini avranno la possibilità di fare una breve passeggiata con i cavalli del centro ippico di s. Biagio

Presso Stand: Centro Ippico San Biagio

A cura di: Centro Ippico San Biagio



I RIMEDI FLOREALI- ore 10.00 – Adulti

Impariamo a conoscere con Antonella i 38 fiori e stati d'animo del dottor Bach e cominciamo ad usarli nella vita di tutti i giorni, non solo per noi stessi ma anche per i nostri cari.

Presso: Fattoria didattica Gli Allori

A cura di: Antonella



UN LAGHETTO IN BALCONE PER ELIMINARE LE ZANZARE – 10.30 – Bimbi

Tutti i segreti per ricreare al meglio il proprio microcosmo acquatico: dalla corretta gestione dei filtri alla scelta delle giuste piante idrofite.

Presso Stand: Water Nursery

A cura di: Valerio La Salvia



BON TON DA GIARDINO – ore 11.00 – Adulti

E tu di che colore sei? Impariamo dalla natura ad abbinare i colori per vivere al meglio ogni evento in Giardino. Che sia bianco, rosa o blu, arancio o verde il colore che scegliamo è il fiore a cui corrispondiamo.

Presso stand: Lemmi & La Macina

A cura di: Antonella Lemmi e Annalisa Biagini



FLOWER CHEF- ore 11.00 - Bimbi

Laboratorio di cucina per i bimbi: giochiamo, impastiamo e prepariamo i biscotti alle erbe aromatiche

Presso: Veranda Ristorante Bisbò

A cura di: Una casa sulla Luna



LA COLTIVAZIONE DELLE ROSE – ore 11.00 – Adulti

Coltivazione, concimazione e innaffiatura, tutti i segreti per prendersi cura di questo magnifico fiore. Martina farà anche una dimostrazione pratica sulle tecniche di potatura.

Presso Stand: Vivaio Occhi di Rosa

A cura di: Vivaio Occhi di Rosa



DIVENTA UN VERO DETECTIVE! SCOPRI IL COLPEVOLE GRAZIE ALLE PIANTE! - Ore 11:00 – Bimbi

Lara Reale, Martina Cerri e alcuni giovani colleghi aiuteranno i bambini, attraverso diverse prove di riconoscimento di materiale vegetale, ad individuare il colpevole di un delitto o furto. Alla fine dell’attività verrà rilasciato un attestato.

Presso: Stand Dip. Scienze Agrarie – Unipg

A cura di: Prof. Lara Reale, Martina Cerri e Dip. Scieze Agrarie



UN CAVALLO PER AMICO – ore 12:00 – Bimbi e Adulti

Impariamo a conoscere questa specie fantastica: insieme ai nostri esperti scopriremo tante curiosità sul mondo dei cavalli che in pochi, al di fuori di questo mondo, conoscono. Vediamo anche come bardare un cavallo, tra consigli e tecniche.

Presso: Stand Centro Ippico San Biagio

A cura di: Adriano e Riccardo Rossi



CONOSCIAMO L'AGLIONE DELLA VALDICHIANA- ore 12.00 – Adulti

Storia e segreti di questo pregiato aglio, Luigi ci spiega le sue proprietà ed i vari usi in cucina, facendoci assaggiare i suoi prodotti.

Presso Stand: Azienda Agraria di Genito Luigi

A cura di: Luigi Genito



BOMBE DI SEMI - ore 12.00 – Bimbi

Laboratorio per bambini dedicato alla tutela degli insetti utili che vivono nei nostri giardini (api, farfalle,coleotteri..ecc) in cui costruiremo delle bombe impastando carta di riciclo terra e semi selvaticiper un'esplosione di biodiversità fiorita! La proposta è adatta per un target che va dai 5 anni in su (anche gli adulti possono cimentarsi!), i più piccini devono partecipare accompagnati.

Presso: Stand Macro.Glossa

A cura di: Martina



UN APPUNTAMENTO PICCANTE!- ore 12.30 – Adulti

Adamo ed Antonio ci fanno conoscere i prodotti della tradizione agroalimentare della terra di Calabria. Patè, salse piccanti, confetture, ortaggi ripieni e tanto altro...tutti rigorosamente realizzati con materie prime 100% italiane nella loro Azienda Agricola. Pronti pre questo viaggio eno-gastronomico?

Presso Stand: Delizie del Marchesato

A cura di: Fratelli Pellizzi



IMPARIAMO COS'E' LA TRAMA E L'ORDITO - ore 15.00 – Adulti

Donatella ci darà consigli e ci farà una dimostrazione dal vivo con un antico telaio, su come tessere una sciarpa

Presso Stand: Il filo di Donatella

A cura di: Donatella



WORKSHOP DI DISEGNO NATURALISTICO - ore 15.00 – Adulti

Osserviamo e impariamo a riprodurre la natura. Martina ci insegna a riprodurre foglie, frutti e fiori svelandoci quali sono le tecniche più efficaci da utilizzare

Presso Stand: Macro.Glossa

A cura di: Martina



IL CAFFE AL PARCO, COME A CASA TUA! - ore 15.00 – Adulti

Come avvicinarsi al meraviglioso mondo del caffè. La moka è uno strumento che utilizziamo quotidianamente ma non sempre al meglio. Greta e Luca ci sveleranno i segreti per far risaltare al questo strumento. Siete pronti a stupire i vostri ospiti?

Presso Stand: Torrefazione Primo Crack

A cura di: Greta e Luca – Torrefazione Primo Crack



INTRODUZIONE ALLE ORCHIDEE – ore 15.00 – Adulti

Storia, leggende legate al mondo orchidea e come riconoscerle

Presso Stand: L'Orchidario

A cura di: Dario Fabbrini



“IL FRUTTO DELLA CURA” - PRENDERSI CURA DELLE PIANTE E' PRENDERSI CURA DI NOI – ore 15.30 – Adulti

Cosa accade davvero quando piantiamo un albero? Il contrasto dei cambiamenti climatici e il miglioramento dell’ambiente in cui viviamo passa anche attraverso le piante. Gli esperti indicano nella piantumazione di milioni di alberi sul territorio una delle ricette dai risultati più tangibili e benefici. Si sono avviati così diversi progetti che prevedono il coinvolgimento delle persone. Ciascuno può fare la propria parte e contribuire. In città, in giardino e sul balcone le varietà adatte possono combinare utilità e bellezza fornendo beneficio alla comunità. Basta prendersene cura per aiutarle a crescere bene. Scopriamole e scopriamo insieme come la vita vegetale riesce attraverso la sua funzione a trasformare l’ambiente e l’ecosistema naturale. Saranno disponibili, per chi vorrà piante di Ciliegio prunus.

Incontro con Gianumberto Accinelli – entomologo, ecologo, scrittore

In collaborazione con Eugea e Tree Marathon

Main Event in collaborazione con il Gruppo Hera (Main Sponsor)



LASCIARSI CATTURARE DALLE PIANTE CARNIVORE – ore 15.30 Bimbi

Un curiosissimo incontro in cui esperti collezionisti e professionisti ci faranno catapultare nell'ipnotico mondo delle piante carnivore. Come catturano? Come intrappolano? Perché lo fanno? Dove le possiamo posizionare? Come le rinvasiamo? A tutte queste domande e ad ogni vostra più particolare curiosità risponderanno i nostri esperti.

Presso Stand: Combriccola Carnivora

A cura di: Combriccola Carnivora



NATUR-ART- ore 15.30 – Bimbi

Laboratorio didattico-naturalistico per bambini, per approfondire il sapere sulla Natura. Estrarre i colori naturali a partire dagli scarti vegetali, dipingere con i colori ottenuti e creare composizioni creative con oggetti naturali (rametti, semi, foglie, tutto ciò che la natura regala!)

Presso Stand: Una casa Sulla Luna

A cura di: Una casa Sulla Luna



FIGLI DEI FIORI: ALLA SCOPERTA DEI FORMAGGI OTTENUTI CON COAGULANTI VEGETALI – ore 16:00

Degustazione guidata di formaggi ottenuti tramite l'uso di coagulanti vegetali. Riscopriamo le tradizioni casearie della nostra regione dove il buono è anche naturale. Un prezioso nettare ottenuto da fiori di carciofo, di cardo selvatico o di fico che assieme latte e alle sapienti mani dei casari, danno vita a prodotti con caratteristiche organolettiche molto originali, con profumi e sapori particolarmente gradevoli e interessanti

Presso: Veranda Ristorante Bisbò – Barton Park

A cura di: Onaf – Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio

Degustazione a pagamento – Contributo di €5,00 a favore dell'ONAF.



LE PIANTE E I TARTUFI: UNA SIMBIOSI PERFETTA – Ore 17:00 – Adulti

Insieme a Domizia Donnini per capire quali sono le piante che possono produrre i tartufi e dove e come si possono coltivare, dai tartufi neri al pregiato bianco.

Presso: Stand Dip. Scienze Agrarie – Unipg

A cura di: Dr.ssa Domizia Donnini



Cs22022.IC