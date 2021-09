“Ridere non è solo contagioso, ma è anche la miglior medicina – riferiscono dall’associazione Vip Perugia ODV -. Come clown volontari abbiamo scelto di essere dei diffusori di gioia per chi vive situazioni di disagio fisico e conseguentemente psichico. Questa giornata rappresenta un momento speciale per tutti i clown di VIP Italia perché diventa non solo l’unico momento dedicato alla raccolta di fondi utili per sostenere le nostre iniziative, ma anche occasione per portare un sorriso, un momento di gioia e speranza ad ogni persona che incontreremo. La GNR negli anni precedenti si è svolta nel centro storico di Perugia, nel 2019 si è spostata all’interno del Centro Commerciale Collestrada, mentre nel 2020 a causa delle limitazioni legate alla pandemia non si è svolta. Quest’anno abbiamo pensato al Barton Park come location ideale perché fin dalla sua nascita si è imposto come spazio ideale per le famiglie con bambini, che sono i più entusiasti di partecipare alle nostre attività, ma soprattutto perché è un luogo portatore naturale di buonumore, relax ed esaltatore del vivere in positivo, tutto in piena sintonia con la nostra mission”.



