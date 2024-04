(Cittadino e Provincia) – Perugia, 8 aprile ‘24 – Dal 9 al 12 maggio il Camep (Club Auto Moto d’Epoca Perugino), in stretta collaborazione con Nestlé, dà vita alla trentacinquesima rievocazione storica della Coppa della Perugina nel centenario della prima edizione, con un calendario fitto di eventi, sfilate e tappe storiche. Prima gara di velocità in assoluto disputata in Umbria, la manifestazione è stata presentata questa mattina nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori dal presidente del Camep, Ugo Amodeo, insieme all’assessore alla sicurezza e viabilità del Comune di Perugia, Luca Merli, alla responsabile del Museo Storico Perugina, Maria Cristina Mencaroni, e all’artista Massimiliano MaMo Donnari, che per l’occasione ha realizzato la “Cup Queen”, una scultura della regina Elisabetta attorniata da una cornice che diventa circuito automobilistico e che si ispira al mondo del cioccolato.

Erano presenti anche la consigliera Erika Borghesi in rappresentanza della Provincia di Perugia e la consigliera comunale Cristiana Casaioli.

La presentazione è stata preceduta da un video a cura del giornalista Francesco Ippolito, nel quale si è ripercorso il cammino della Coppa negli ultimi cento anni. A seguire si è dato spazio ai manifesti che hanno accompagnato la Coppa della Perugina, firmati prima da Federico Seneca e poi, dal 1998, da Giampietro Garzi, grafico pubblicitario perugino con una collezione mai interrotta fino ad oggi.

Negli anni venti la Coppa della Perugina è stata una corsa automobilistica di caratura internazionale, inventata e voluta da Giovanni Buitoni, l’allora patron dell’azienda dolciaria “La Perugina”. Oggi è un evento rievocativo, riservato ad automobili storiche prodotte sino al 1965, che si svolge nel Cuore Verde d’Italia. Possono essere iscritte al massimo 100 automobili storiche di cui 20 con carrozzeria aperta, prodotte fino al 1930. Due come sempre le classifiche finali: una per le auto anni Venti e una per le auto post anni Trenta.

Nelle quattro giornate dell’edizione 2024 si alterneranno diversi momenti di abilità, cultura e divertimento.

Per il quarto anno consecutivo l’evento fa parte del prestigioso progetto “Asi Circuito Tricolore”, rassegna di una selezionatissima lista di manifestazioni scelte dalla federazione all’interno del calendario nazionale per rappresentare il meglio del connubio fra motorismo storico nazionale, cultura e promozione del territorio. In Umbria, per l’occasione sono attesi oltre cento equipaggi provenienti dall’Italia e dall’estero. Per tutti è come sempre la festa dello star bene insieme, accomunati dalla passione per il bello: paesaggi, natura, luoghi storici, opere d’arte, momenti di cultura ed enogastronomici, bellissime automobili.

Da sottolineare, poi, che giovedì 9 maggio, durante l’accoglienza presso la Concessionaria Ferrari-Maserati CDP Spa si terrà una cerimonia alla presenza delle Istituzioni, di Poste Italiane, del Poligrafico dello Stato e di un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per presentare il francobollo commemorativo del Centenario della Coppa della Perugina. Per questa speciale circostanza, il Poligrafico dello Stato ha scelto l’immagine del primo manifesto storico della Coppa della Perugina del 1924, disegnato da Federico Seneca, affermato direttore artistico dell’azienda dolciaria perugina già dal 1919.

