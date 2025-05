(Cittadino e Provincia) – Perugia, 9 maggio ‘25 – Si è conclusa l’ottava edizione del Concorso Nazionale Letterario intitolato a Rina Gatti. Sabato 10 maggio, alle ore 15, al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, a Perugia, si terrà la cerimonia di premiazione. Oltre agli autori, alla giuria, a Giovanni Paoletti figlio di Rina Gatti e Jean Luc Bertoni, presidente dell’associazione Europa Comunica Cultura che organizza il Concorso, alla cerimonia saranno presenti ospiti in rappresentanza delle istituzioni e degli enti patrocinanti. Ha annunciato la sua presenza la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e l’assessora Costanza Spera, dalla Regione Umbria interverranno la presidente dell’Assemblea Legislativa Sarah Bistocchi e il vicepresidente della Giunta Regionale Tommaso Bori. Per la Provincia di Perugia il presidente Massimiliano Presciutti ha delegato la consigliera Francesca Pasquino, sarà presente anche la consigliera di Parità della Provincia di Perugia Elena Bistocchi e il presidente Emerito dell’Unitre Nazionale Gustavo Cuccini, già Docente di Estetica all’Unistra di Perugia. Sandra Fuccelli invece in questa edizione presterà la sua voce alla lettura di brani delle opere vincitrici.

Questa edizione del Concorso Nazionale Letterario intitolato alla scrittrice umbra, che cade a 20 anni dalla sua scomparsa, ha avuto la partecipazione di 60 autrici e autori da 30 diverse provincie di 15 regioni italiane e una concorrente residente in Austria. Per la prima volta è l’Umbria a vantare il maggior numero di partecipanti, in tutto 10, seguita dal Lazio e dal Piemonte.

