Alla cerimonia di premiazione, coordinata da Paolo Fantozzi, Vice Presidente del BANAB, hanno preso parte Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria e Presidente del BANAB – Banco nazionale di Assaggio delle Birre, Ombretta Marconi, Direttore f.f. del CERB, Alfredo Pratolongo, Presidente di Assobirra, Angela Terenzi, funzionaria della Regione dell’Umbria e i rappresentati delle amministrazioni comunali di Deruta e Perugia.

“Il settore brassicolo ha conosciuto negli ultimi anni una crescita rilevante - ha ricordato Giorgio Mencaroni -. La pandemia certo si è fatta sentire, tuttavia notiamo con soddisfazione come, secondo dati di Assobirra, nel 2020 anno Covid, la birra sia stata la bevanda più consumata dagli italiani. Ma di rilievo va sottolineato come - sempre da dati Assobirra - la birra assuma un rilevante ruolo nella nostra economia: circa 900 imprese e oltre 115.000 occupati lungo tutta la filiera dalle imprese agricole fino ai punti di consumo out-of-home. In Italia, nel comparto Birra, ogni persona occupata in produzione contribuisce a creare ben 31,4 posti di lavoro. Il tutto si traduce in un valore condiviso generato dalla birra in Italia che nel 2019 ammontava a 9,5 miliardi di euro. La birra è dunque una ricchezza per il tessuto economico italiano e umbro dell’industria agroalimentare e pertanto va supportata e valorizzata affinché possa tornare a crescere e svilupparsi”.

