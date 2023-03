(Cittadino e Provincia) – Cannara, 9 marzo ‘23 – Approvato il progetto esecutivo per ripristinare il ponte sul fiume Topino collocato in prossimità del centro storico di Cannara, lungo la SP 410/1, all’altezza del km 2+173 per un importo complessivo di € 1.864.372,31.

A renderlo noto il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Moreno Landrini che annuncia che “i lavori in oggetto prenderanno il via quest’estate e si rendono necessari a seguito dell’aggravamento dei danni avuto con il sisma che ha colpito il centroitalia nel 2016”. Sulla base dei rilievi e dei sopralluoghi effettuati a più riprese nel tempo si sono evidenziate fessure in vari punti.