(Cittadino e Provincia) – Cannara, 26 giugno ‘23 – Terminata la procedura di gara con l'aggiudicazione dei lavori per riparare e rafforzare il ponte sul fiume Topino collocato in prossimità del centro storico di Cannara, lungo la SP 410/1, all’altezza del km 2+173 per un importo complessivo di € 1.864.372,31.

Ma prima di procedere con gli interventi in programma è necessario effettuare l’indagine preventiva per la Bonifica Bellica nella zona in prossimità delle pile del ponte, in programma per questa settimana.

L’indagine sarà effettuata da una ditta specializzata e coadiuvata dal 10° Reparto Infrastrutture competente del Ministero della Difesa.