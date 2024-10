(Cittadino e Provincia) – Perugia, 1 ottobre ‘24 – Sono oltre 200 gli operatori della Polizia Provinciale e Locale che da questa mattina stanno partecipando alla giornata di studio gratuita sulla sicurezza ambientale e, in particolare, dedicata alla nuova disciplina sanzionatoria in merito all’abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Un prezioso momento formativo, organizzato al Centro Congressi Capitini dalla Provincia di Perugia, in collaborazione con Infopol, la società che si occupa di formazione e aggiornamento per gli Enti locali su tutto il territorio nazionale.

I lavori sono iniziati con il saluto del direttore generale Adriano Bei, in rappresentanza dell’amministrazione provinciale di Perugia, che ha evidenziato l’incremento dei reati ambientali, cresciuti nel 2023 rispetto all’anno precedente del 15,6 per cento: “Una percentuale significativa – ha detto – che evidenzia un trend purtroppo destinato a salire, e la conseguente necessità di tutelare e vigilare con attenzione il territorio. Come Provincia vorremmo rafforzare il nostro impegno su questo ambito, puntando anche sulla collaborazione tra il nostro Corpo e le altre forze di Polizia locale, pensando soprattutto alla realtà dei piccoli Comuni”.

A sottolineare un ulteriore aspetto dell’incontro anche il Comandante della Polizia Provinciale di Perugia, Stefano Tofoni: “Questa giornata non è solo un momento di formazione ma anche di condivisione delle conoscenze e delle varie esperienze, al quale si aggiunge lo scambio relazionale, sempre importante in ogni luogo di lavoro”.

La parola è passata poi al relatore della giornata di studio, il Comandante della Polizia Locale di Sulmona Domenico Giannetta, che con grande maestria ha intrattenuto i numerosi partecipanti, provenienti non solo dall’Umbria ma anche da Toscana e Marche. Una vera e propria lezione incentrata sulla tutela dell’ambiente e sulla disciplina sanzionatoria del Decreto legge 105/2023, approfondita da definizioni, spiegazione delle leggi di riferimento e degli articoli della Costituzione italiana, fino alla presentazione di casi pratici e la loro relativa procedura operativa. Nel programma pure un approfondimento sulle nuove strumentazioni al servizio del controllo del territorio, come i dispositivi di videosorveglianza, foto e video trappole, comprese le normative ad esse legate.

Ad arricchire il tutto, anche la presenza di alcune aziende del settore che forniscono beni e servizi per migliorare le attività della Polizia Provinciale e Locale.

