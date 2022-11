L’incontro di oggi si è aperto con il saluto del sindaco di Chiusi Gianluca Sonnini, secondo il quale “nessun territorio si salva da solo, e di Castiglione del Lago Matteo Burico che ha ricordato l’importanza di “una visione di territorio di insieme”.

Il sindaco di Panicale Giulio Cherubini, parlando a nome dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, ha ricordato i progetti in itinere a carattere di area vasta, legati alla mobilità dolce, mobilità sostenibile e green economy. “Ma la precondizione per la loro realizzazione – ha dichiarato - è il superamento delle carenze infrastrutturali di cui questo territorio storicamente soffre, a partire dal rafforzamento della direttrice Perugia-Chiusi”.

“Ho sempre creduto in questo esperimento – sono state invece le parole di Danilo Maramai, sindaco di San Quirico d’Orcia in rappresentanza dell’Unione dei Comuni Amiata-Valdorcia - che costituisce qualcosa di assolutamente innovativo”.

Felice di partecipare a questo progetto si è detto il rettore dell’Università degli studi di Siena, Roberto Di Pietra: “La programmazione strategica è fondamentale – ha sostenuto -, sono contento che il mio Dipartimento sia dentro a questa operazione”.

“Cooperare per competere – sono le parole d’ordine pronunciate dal sindaco di Parrano Valentino Filippetti – secondo il quale tuttavia il Patto deve essere accompagnato da un nuovo impulso politico”.

Per Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni e vicepresidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana senese “il Patto è uno spazio dove poter ragionare e programmare insieme. Come Unione siamo già abituati a co-pianificare”.

E’ intervenuto anche Giovanni Gigliotti, direttore del Dipartimento di ingegneria civile dell’Università di Perugia, che si è detto pienamente d’accordo a proseguire su questa linea, mentre per Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria “si tratta di una operazione che dimostra intelligenza da parte delle quattro aree. Questo nuovo modello – ha dichiarato - ci piace e ci interessa”.

La sindaca di Orvieto Roberta Tardano ha auspicato una crescita anche culturale che aiuti a superare definitivamente i confini ideologici, mentre il sindaco di Città della Pieve Fausto Risini ha ribadito la necessità del potenziamento del corridoio Perugia-Chiusi.

“La Regione Umbria c'è - sono state le parole dell’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche -: ci troviamo in una Italia di mezzo che ha sofferto per non avere vantaggi particolari. Occorre il coraggio di nuove idee e della collaborazione pubblico-privato per eliminare sprechi e dare risposte ai territori e ai cittadini. Da parte nostra c’è la volontà assoluta di collaborare, aprendo ulteriori canali di contatto con la regione Toscana”.

