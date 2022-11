(Cittadino e Provincia) – Perugia, 9 novembre ‘22 – In seguito alla scossa sismica di questa mattina, alle 7,07, di magnitudo 5.7, con epicentro localizzato in mare ad una distanza di circa 30 km di distanza dalla costa marchigiana nella provincia di Pesaro Urbino, i tecnici della Provincia di Perugia si sono immediatamente attivati per verificare eventuali problematiche negli istituti scolastici con particolare attenzione ai comuni al confine con le Marche. A parte i sopralluoghi, non sono pervenute segnalazioni di danni da nessun comune del territorio provinciale e non risultano situazioni di emergenza. Le scuole sono regolarmente aperte.

Esp22018.red/AM