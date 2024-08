“Onorati di ospitare la mostra – ha dichiarato Borghesi – in questa straordinaria struttura, fresca di interventi da parte della Provincia di Perugia. Opere realizzate in tempi rapidi e finalizzate alla rifunzionalizzazione e miglioramento estetico di alcune sue parti. Abbiamo provveduto anche alla digitalizzazione, per una più intensa fruizione dell’edificio e di ciò che gli ruota attorno. Ma l’attenzione dell’Ente verso questo bene non finisce qui: l’Ente proseguirà ad investirci poichè è un patrimonio da valorizzare e da aprire a tutta la regione”.

Il sindaco Landrini ha plaudito alla tenacia degli organizzatori che di anno in anno “sanno dare lustro a questo luogo. Questa iniziativa – ha ricordato – rappresenta la mostra più importante di Incontri per le strade, storica manifestazione estiva spellana. Villa Fidelia è un patrimonio umbro e nazionale con grandi potenzialità: la nostra ambizione è che torni ad essere un grande polo di attrazione e a tal fine lavoreremo nei prossimi mesi”.

Al suo fianco l’assessore comunale alla cultura David Pieroni che ha fatto notare come la Villa sia da sempre un luogo aperto al mondo, come dimostra anche ospitando Stati d'arte.

Ha preso parte all’inaugurazione anche l’ambasciatore di Ankara a Roma, Ömer Gücük in quanto per la prima volta la Turchia partecipa con una propria artista alla kermesse.