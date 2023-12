(Cittadino e Provincia) – Perugia, 11 dicembre ‘23 - “Congratulazioni alla Sir Perugia che vince per il secondo anno di fila il titolo di campione del mondo per club di pallavolo, battendo nella finale di Bangalore, in India, i brasiliani dell'Itambe' Minas 3-0”. A parlare è Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia che commenta “lo strepitoso successo che conferma la grande qualità della squadra e della società”. “Siamo molto orgogliosi – prosegue Proietti a nome personale e dell’amministrazione provinciale - dell’ennesimo trionfo dei ragazzi della Sir che, con il loro impegno, la loro passione e il loro alto livello sportivo, hanno portato la squadra e Perugia sul tetto del mondo. Complimenti a tutti, agli atleti, allo staff, alla società presieduta da Gino Sirci, un imprenditore illuminato e uno sportivo di razza”.

