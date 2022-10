(Cittadino e Provincia) – Spello, 8 ottobre ‘22 – Un fine settimana all’insegna dei migliori vini italiani, accompagnati da specialità gastronomiche del territorio. In una mite serata di ottobre, nella centrale piazza della Repubblica di Spello taglio del nastro della decima (e ultima) tappa di Borgo diVino in tour 2022 rassegna enologica, organizzata da Valica, la prima tourist marketing company in Italia, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e promossa dall’Associazione “l Borghi più belli d’Italia”.

Presenti Moreno Landrini sindaco del Comune di Spello, Fiorello Primi presidente dell’associazione nazionale dei borghi più belli d’Italia, Fabrizio De Santis presidente della Proloco di Spello, Claudio Ranchicchio vicepresidente della strada dei vini del Cantico, Alberto Bertucci sindaco di Nemi e vice presidente dell’associazione nazionale città del vino, Paolo Morbidoni presidente dell’associazione nazionale strada del vino dell’olio e dei sapori, Federico Gallina funzionario per le attività industriali del CNA – Umbria, Irene Falcinelli, assessora Cultura e Turismo di Spello.