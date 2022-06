(Cittadino e Provincia) – Montone, 9 giugno ‘22 – Un percorso creativo per sensibilizzare i bambini, e in generale la comunità, sulle tematiche ambientali. Fino al 15 giugno nella galleria del Centro commerciale Fratta di Umbertide sarà possibile visitare la mostra relativa al progetto “A come APE”, svolto dalle classi 1°A, 1°B, 5°A e 5°B delle scuole primarie di Montone e Pietralunga, in collaborazione con la Sezione Soci Coop di Umbertide.

L’intera galleria, grazie alla collaborazione dei commercianti, si è riempita di colori e profumi della bella stagione, con una moltitudine di fiori, api, alberi, farfalle, alveari e bombi; il tutto realizzato dai bambini attraverso diverse tecniche e privilegiando l’utilizzo di materiali di recupero.

Il lavoro, molto apprezzato sia da un punto di vista estetico che tematico, è stato presentato qualche giorno fa durante l’inaugurazione avvenuta alla presenza delle insegnanti e dei bambini con le rispettive famiglie, affiancati dalla dirigente scolastica prof.ssa Paola Avorio, da Sabrina Iannozzi di Coop Centro Italia, Eleonora Giannelli presidentessa della Sezione Soci e dai rappresentanti del Comune di Montone.

Passando da un disegno all’altro, come in una galleria d’arte, si possono leggere tante informazioni sulla vita delle api, sulla loro organizzazione sociale e sull’importanza dell’impollinazione che contribuisce a mantenere inalterati gli equilibri naturali garanti della biodiversità.

Come spiegato dalle insegnanti, durante il percorso didattico i bambini hanno avuto modo di conoscere il meraviglioso mondo delle api, così come hanno individuato cosa si può fare quotidianamente per aiutare questi straordinari animali. Hanno compreso che tutto il nostro pianeta è interdipendente e che togliendo un elemento, anche se apparentemente piccolo, si può provocare un danno ambientale enorme e irreversibile. Infatti, piccolo non significa poco importante.

