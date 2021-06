Massima la collaborazione del sindaco di Scheggino Fabio Dottori che ha messo a disposizione della tre giorni. “Accogliamo con gioia le imprenditrici di questa Associazione che tanto lustro dà al nostro Paese per la presenza di donne rappresentative di quel tessuto economico fondamentale per lo sviluppo dell’Italia – dichiara il primo cittadino -. Il tema del convegno che punta alla riqualificazione dei borghi, ben si sposa con la nostra realtà che punta a quello sviluppo sostenibile che è alla base delle nuove politiche che su scala mondiale si stanno delineando con importanti investimenti”. Il Comune ha messo in campo una proficua collaborazione alla messa a punto del programma della manifestazione avvalendosi dello staff dell’associazione “Scheggino Attiva” presieduta da Massimo Zamponi che cura anche la direzione artistica degli eventi del suggestivo comune della Valnerina. Quest’ultimo ha fortemente voluto la nascita, nel parco di Val Casana, del “Bosco diffuso della Sostenibilità”, idea fatta propria da AIDDA, con la messa a dimora, alle 18 di venerdì 11 giugno, da parte degli illustri ospiti della manifestazione, di alberi di Laferstromia sui quali apporranno la propria firma per iniziare quella che nei progetti dell’amministrazione comunale diverrà una tradizione. Per l’occasione sarà installata anche un’opera dell'artista di fama internazionale David Pompili contro la violenza sulle Donne.

La giornata si concluderà con un drink in musica allietato dalle musiche della Scoop Jazz Band a cura del Comune e una cena nel ristorante Borgo 209.