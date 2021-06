Premio Scuola Nido

Nido d'Infanzia Capolino Più del Comune di Capolona (AR) – “Il pesciolino Arcobaleno” ins. Ref. Romanelli



Premio speciale

Asilo Nido La marmellata di more – Spello “La fantastoria di Geostrica” referente Olga Luna



Asilo nido Dedalo – Foligno “IO BUUM, IO CIAAK, IO UUUAAA!” referente Fabiana Lubricchio



Premio Scuola Infanzia – pari merito

Infanzia Collesecco I. C. Gualdo Cattaneo Prov. Perugia “La gallina” insegnante referente Ester Capotosti



Infanzia Arcobaleno I.C. “Antonio Amore” Pozzallo – Ragusa “Filastrocca del rispetto” insegnante referente Lissandrello Franca



Attestato di merito scuola infanzia

Scuola dell’Infanzia Grazia Deledda - I.C. 22 di Bologna “Arcobaleno” Ins. Raffaella Serenari



Santa Caterina di Foligno I.C. Foligno 1 “Io , te e l’ambiente. Rispettiamo e rispettiamoci” insegnante referente Tiziana Falchi



Scuola dell’Infanzia Madonna della stella dell’I.C. Melanzio Parini di Montefalco – Prov. Perugia “Guardare il mondo con gli occhi diversi” insegnante referente Bianconi Graziella



Scuola Infanzia dell’IC Tancredi-Amicarelli Foggia “Ma il rispetto che cos’è?” insegnante referente Florinda Rodriguens

Scuole Infanzia della D.D. Terzo Circolo – Foligno “L’ospite inatteso” –insegnante referente Lucia Palazzeschi



Scuola Primaria Pari merito

Scuola Primaria “Le Corone” classi It.p. del 2 Circolo Didattico di Spoleto “Nel rispetto della verità” insegnante referente Bilotta Patrizia

Scuola primaria "A.Armando" di Sant'Angelo in Pontano, di I. C. Tortoreto di San Ginesio - Macerata insegnante referente Sabrina Censori

Attestato di merito

Classi V Scuola Primaria di Stroncone dell’I.C. Brin – Terni Impronta ecologica

Classi 5 Scuola Primaria Montessori D.D. II Circolo Gubbio “La relazione che cura” insegnante referente Isabella Martinelli

Tutto il plesso scuola primaria Delia e Filippo Costantini -Passo San Ginesio – Macerata “Sogni in azione”

Classe 3A Don Milani, I.C. Antonio Gramsci di Camponogara (VE) insegnante referente Emanuela Lusian



Scuole Secondaria di I grado pari merito

Scuola secondaria di I grado dell'I.C. "Rocco Cavalier Cinquegrana" di Sant'Arpino – Caserta “La montagna calda” insegnante referente Prof.ssa Serena Virgilio

I.O. istituto Rosselli- Rasetti Castiglion del Lago Perugia alunna Leonarda Ditta 2E insegnante referente Prof.ssa Ceccanibbi Annamaria

Attestato di merito scuola sec. I grado

Scuola Media Piermarini dell’I. C. Foligno 1 l’alunna Butfea Camelia classe II A “C’era una volta”

I.C. Lorenzo Milani- Potenza Quarto D.S.Marcella Anna Maria Marsico

I.C. Foligno 2 Scuola Media Carducci Classe 2 D “Uguali e diversi” insegnante referente Speranzini e Ragni



Scuole Secondaria di II grado pari merito

- Classe 4 E ITE Scarpellini Foligno Perugia “Uno sguardo al passato per costruire il futuro” insegnanti referenti prof.sse Maria Carla Cicciola e Giacinta Marinelli



- Classe IV A AFM - ITS Buonarroti – Caserta “I am a dreamer” insegnante referente Prof.ssa Sabrina Palmieri

Attestati di merito

- Classe II A del Liceo classico Casardi - Barletta in. Lalli



- Dario Paparelle Classe IV C Liceo Classico Europeo 'Educandato Uccellis' - Udine

“10 passi verso il rispetto” insegnante referente Prof.ssa Manuela Fabbro

- Classe 4A dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione dell’.I.T.T.S. “A. Volta” di Perugia Gianlorenzo Marino “Riflessioni” insegnante referente Prof.ssa Marta Cassieri



- Classe 1 DS Liceo scientifico Marconi Foligno GIADA RAPASTELLA insegnante referente Prof.ssa Bartoccini Isabella



- IIS Tecnico-professionale “Spagna Campani” Spoleto - Giada Ceccarelli



- IIS Alessandro Lombardi Airola – Benevento insegnante referente Prof.ssa Giovanni Palma



Attestato di merito per la massiva partecipazione e gli elaborati di qualità.

ITE Scarpellini Foligno

I.O. Battaglia di Norcia

I.C. Perugia 12

Liceo Casardi di Barletta

I.I.S. D'ADDA DI VARALLO VC



Premio università

Per il tema L’intelligenza artificiale nel rispetto dell’intelligenza emotiva Premio Ray Lovelock

Mastroforti Eleonora - ingegneria informatica di Perugia

Per il tema ”Rispetta te stesso e l’altro diventando un soggetto attivo della società”

Anna Maria Campagnuolo - psicologia dell’Università di Caserta



Attestato di merito

Università Parthenope di Napoli con un lavoro curato da Maria Luisa Iavarone e dall’educatore di danzaterapia Luigi Aruta



Premio alle emozioni

I.C. di Riva Ligure e San Lorenzo al mare scuola - Primaria di Cipressa Imperia classe V “Moniva Previati- un esempio da seguire” insegnante referente Cinzia Cozzucoli

I.C. Satta Spano De Amicis (CA) plesso scuola sec. I grado Manno classe 1 B Beatrice Barbesi Il tempo del rispetto insegnante referente Prof.ssa Antonella Fugas

Premio speciale “Niente è più come prima - Al coraggio e resilienza rispetto al tempo della pandemia e alle difficoltà”

- Scuola media "Colomba Antonietti" I.C. Bastia 1 “Il rispetto al tempo della pandemia” classe IIA insegnante referente Prof.ssa Maria Elisabetta Monacchia



- I.O. De Gasperi Battaglia di Norcia – Scuola Primaria Classi V con “Malala e l’Agenda 2030” insegnante referente Prof.ssa Saviano Lucia





- I.O. de Gaspari Battaglia di Norcia classe III Cat Istituto Sup. “Che cos’è il rispetto” ref. insegnante referente Prof. Domenico Pagliari



- I. O. 'BEATO SIMONE FIDATI' – CASCIA istituto superiore classe 1ASC “Niente è più come prima” insegnante referente Prof.ssa Angela Rita Cataldi

Premio all’originalità del messaggio

Alessandro Cangi - V A LING - I.I.S. D'Adda di Varallo Vercelli “Rispetta te stesso e l’altro” insegnante referente Prof.ssa Giulia Macrì

Premio musicale

I.C. Perugia 12 “Io appartengo” Prof. Picciafuoco

Premio musicale - Scuola Primaria

Scuola Primaria di Santa Caterina dell’I.C. Foligno 1 CLASSI 1A, 1B, 1C, 1D, 1E “Are are abitare” insegnante referente Catia Reali

Premio musicale - Scuola Secondaria di I Grado

Scuola Sec. I grado dell’I.C. Galilei Foligno 3 Classe 2 C ”Rap rispetto” insegnante referente Prof. Antonio Diotallevi

Premio musicale - Scuola Secondaria di II Grado

Liceo scientifico Scienze applicate 4C dell’Istituto Colasanti di Civita Castellana Viterbo “Parlami di te…” insegnante referente Prof. Francesca Capoccio



Premio speciale al rispetto nazionale

I. C. Casalinuovo di Catanzaro “Storie di un inno” insegnante referente Prof.ssa Maria Francesca di Marco



Premio al cittadino attivo

Liceo "A. Casardi" di Barletta Classe II ALM “Ri-Pu-Gli-A” insegnanti referenti Prof Ivana Cuccorese, Anna Maria Lalli e Maria Sasso



Premio uniti in rete

Scuola Media Gentile di Foligno -Scuola media Carducci di Foligno Liceo Frezzi di Foligno

“Bartok “Children Dance””



Attestati di merito

Andrea Cordella Liceo Scientifico Marconi di Foligno

Ottomano Giovanni conservatorio Nino Rota di Monopoli

Premio carcere

Sez. minorile

Istituto penale per minori di Bari – Aosi

Sez. adulti

Foconi Simona –casa circondariale Perugia insegnante referente poetessa Francesca Gosti

Sponsor

Un ringraziamento agli sponsor: Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Club Internazionale Anysettiers, Italchimicigroup, Polimate.

