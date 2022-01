Vogliamo una Provincia che torni protagonista, riappropriandosi della sua specificità politica.

Vogliamo una Provincia che diventi luogo delle opportunità istituzionali, per i sindaci, per i territori, per i nostri comuni, per le città, per le cittadine, i cittadini, la gente umbra, per l’Umbria. Per troppo tempo, ed oggi possiamo dire erroneamente, la Provincia è stata vista come ente non utile. Noi vogliamo farne un Ente dove quelli che sono problemi, diventino opportunità, aiuti concreti, per gli amministratori.

Un ente amico del cittadino, che torni ad essere vicino al cittadino, attraverso l’aiuto che può dare a ciascun comune: penso alla grande opportunità del PNRR, e alle oggettive difficoltà che ci sono nella progettazione e gestione dei fondi europei da parte per esempio dei piccoli comuni. Ecco, la nuova Provincia che pensiamo, sarà il luogo dove queste difficoltà diventano opportunità, l’Ente che permetterà di intercettare e far atterrare nei territori le risorse che la crisi pandemica ha portato finalmente dall’Europa.

Vicepresidente (art. 15 c. 3 Statuto)

Commissioni consigliari programma di governo e linee programmatiche (art. 14 c. 4 e 5 Statuto entro 30 gg da oggi)

Siamo convinti che un ente così concepito, autorevole dal punto di vista istituzionale, dotato finalmente delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni, rinnovato dal punto di vista organizzativo e digitale, possa dare il proprio importante contributo tanto al rilancio del “sistema Paese” con gli interventi finanziati dal PNRR, quanto alle esigenze dei Comuni, nei cui confronti la Provincia dovrà potenziare la propria capacità di supporto.

Allo stesso tempo, la Provincia di Perugia, accanto alle funzioni fondamentali in materia di edilizia scolastica e viabilità, continuerà a garantire la promozione di un’effettiva parità uomo-donna e l'attività controllo e contrasto dei fenomeni discriminatori.