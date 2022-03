(Cittadino e Provincia) Perugia 5 marzo ‘22 - È stato presentato ieri nella Sala Consiliare del Palazzo della Provincia il libro, scritto da Giorgio Raggi, “Socrate, XXI secolo” edito da Globalpress Edizioni. A salutare la platea è stata Stefania Proietti Presidente della Provincia di Perugia che ha ricordato ai presenti la bellezza della sala provinciale che da sempre è stata luogo di accoglienza culturale. “Riunire questa platea – ha proseguito la Presidente - in questo tempo di incertezza dimostra quanto sia importante questo libro. Grazie per aver scelto la Provincia di Perugia per questa presentazione, il tema della scienza che dialoga con la filosofia ci aiuta anche nelle sfide del nostro tempo. La politica non è potere ma mettersi al servizio dei cittadini e lavorare per la comunità come dice nel suo libro Raggi: “Nel XXI secolo la politica sembra non saper più creare un orizzonte per il futuro del mondo e la filosofia per il futuro dell’uomo”.