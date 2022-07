(Cittadino e Provincia) Perugia 8 luglio 2022 – E’ stata presentata la 9° edizione della Fiera di San Felice: “Mostra mercato del bestiame, dei cereali e dei prodotti tipici ad Alta Quota” che si svolgerà a Monteleone di Spoleto dal 15 luglio al 17 luglio 2022. Oltre al Sindaco di Monteleone di Spoleto Marisa Angelini era presente la Presidente della regione Umbria Donatella Tesei e il Presidente dell’Unpli Francesco Fiorelli. La manifestazione è organizzata dal Comune per rievocare il tradizionale rito della transumanza, l’antico mercato del bestiame e merci delle campagne antistanti il borgo. Ancora oggi a Monteleone di Spoleto gli animali hanno un ruolo importante nell’economia del borgo, sia per gli allevamenti di bestiame, che per i lavori nei boschi. Festa, tradizione, animazione e musica, l’evento presenterà 3 giorni di numerosi e variegati appuntamenti che vedranno la partecipazione d’imprenditori, artigiani, produttori e artisti provenienti dal territorio regionale e non solo.

La tre giorni di manifestazione darà ampio spazio all’autenticità dei prodotti artigianali ed enogastronomici del territorio, ammessi

all’esposizione e vendita solo prodotti selezionati IGP, DOP e tradizionali. L’esposizione vedrà animali da pascolo, da cortile, da affezione, cavalli da lavoro e per il tempo libero, e di razze selezionate. Qualità ad Alta Quota. Tante le iniziative che animeranno la mostra mercato: momenti tematici di approfondimento e confronto con esperti e rappresentanti delle istituzioni Regionali e Nazionali, mostre ed esposizioni artistiche, iniziative culturali, di valorizzazione e rievocazione delle tradizioni popolari, spettacoli musicali e d’intrattenimento, esperienze gastronomiche alla scoperta di sapori locali e genuini, visite ed escursioni oltre a un ricco programma di animazioni e giochi per grandi e bambini.

“Sono molto felice di avere al mio fianco la Presidente della Regione, apprezzo molto il lavoro che sta facendo sul turismo il turismo e l’attenzione ai piccoli comuni. San Felice è un manifestazione – interviene il sindaco di Monteleone di Spoleto, Marisa Angelini - che ha il sapore delle tradizioni, il rilancio delle attività produttive agro-silvo-pastorali, la promozione e il posizionamento sui mercati nazionali dei prodotti locali, la conoscenza del territorio ambientale, del folclore e della cultura locale quale leva turistica, tre giorni che mettano in vetrina il nostro Borgo, uno dei Borghi più belli d’Italia, e che da anche lo spazio necessario alla creatività artistica contemporanea, al gusto della buona tavola e ai prodotti tipici d’eccellenza.”

“Per quanto mi riguarda – ha detto Donatella Tesei - tutti i comuni devono avere pari dignità e ciascuno con le proprie peculiarità rappresentano il bello della nostra regione. Mi complimento con il programma che comprende promozione, cultura del territorio”.

Il presidente Fiorelli ha ricordato l’importanza delle Proloco come fulcro della promozione del territorio, attraverso il volontariato che le compone.

Un appuntamento da non perdere, per le attrazioni uniche che propone l’evento: giochi con i cavalli, tour in carrozza, degustazioni del famoso farro DOP di Monteleone di Spoleto e specialità casearie locali, un paniere alimentare ad “Alta Quota” sinonimo di certificazione di “Alta Qualità”. Il Farro DOP già proposta alla FA “Patrimonio alimentare dell’umanità” e di prossima proposta all’UNESCO per arricchire il succoso paniere della Valnerina di un altro riconoscimento. E la sorpresa sarà anche quest’anno Il Premio “Ambassador San Felice 2022”, premio all’etica, qualità e gusto italiano nel mondo che andrà a un imprenditore o imprenditrice che si è distinto in campo Nazionale e Internazionale per portare alto il nome dell’Italianità.

