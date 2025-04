(Cittadino e Provincia) – Perugia, 31 marzo ‘25 – Questa mattina il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo ha sottoscritto il protocollo d’intesa che istituisce un nuovo Polo formativo territoriale nella città di Perugia. Un progetto che nasce in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), le Regioni, le università e altri enti, con l'obiettivo di sviluppare competenze trasversali e specialistiche in settori chiave per il territorio.

Il Polo umbro si aggiunge alle altre realtà istituite nei diversi territori, specializzate in diverse tematiche come l’immigrazione in Calabria, la sanità in Lombardia, l'intelligenza artificiale in Piemonte, la prevenzione dei disastri naturali e la ricostruzione in Abruzzo, le relazioni internazionali in Puglia.

Il nuovo Polo formativo perugino mira a potenziare l’offerta formativa territoriale a disposizione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni con un focus particolare sulle tematiche relative alla sostenibilità ambientale, attrattività e turismo, equilibrio e sviluppo dei territori.

La cerimonia di inaugurazione, con la firma dell’intesa, si è svolta nella sala Europa della Scuola umbra di Amministrazione pubblica insieme alla presidente della Sna, Paola Severino, alla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero, e all’Amministratore unico della Scuola umbra di Pubblica amministrazione, Marco Magarini Montenero. Tra i numerosi partecipanti anche il neo presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti e la consigliera provinciale Francesca Pasquino.