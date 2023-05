A presentare il progetto con la Provincia di Perugia un raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla cooperativa La Perla, Cosp Tecnoservice; Pro&net srl; K Digitale srl; e Cesf (centro edile per la sicurezza e la formazione).

L’intento è riutilizzare il rifugio “Monti del sole” ed implementare le attività di promozione e valorizzazione dell’intera zona dei Monti Sibillini.

Diverse sono le tipologie di intervento dell’immobile che prevedono il recupero funzionale e la manutenzione straordinaria, la sua messa in sicurezza sismica e l’efficientamento energetico. Al piano terra verrà realizzata un’aula didattica per le attività e l'accoglienza degli ospiti, mentre al piano superiore verrà organizzato un ricovero per circa venti posti letto. La struttura, infatti, è destinata ad ospitare visitatori ed escursionisti che frequentano la montagna. Inoltre nel rifugio troveranno collocazione alcuni sevizi che rendono possibile il turismo naturalistico, promuovendo itinerari di smart mobility nelle aree appenniniche con percorsi a piedi o in bicicletta, anche elettrica. Verrà realizzata una piattaforma multi tecnologica che permetterà la fruizione in remoto di alcuni servizi secondo modalità innovate personalizzate.

Tutte le attività saranno organizzate e gestite dalla costituenda RTI. La partecipazione del Cesf consisterà nell'apertura di un cantiere scuola nel quale gruppi di partecipanti ai corsi interverranno nell’esecuzione di alcuni lavori. L’accoglienza, la ristorazione e la formazione saranno gestiti dalla cooperativa La Perla e da Cosp Tecno Service, per la sicurezza e la manutenzione. Gli eventi e le manifestazioni saranno curati da Pro&Net in collaborazione con K-Digitale alla quale saranno affidati i servizi realizzati attraverso la piattaforma digitale.