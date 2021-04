Al primo posto si è classificata dunque Caterina Cascella, che ha vinto € 200 grazie alla rappresentazione di un pullman super colorato che offre un servizio gratuito di trasporto nell'universo, mostrando tutta la gioia e la voglia che hanno i giovani di viaggiare in un mondo di pace. Seconda classificata Chiara Gramaccioni, che ha ottenuto un riconoscimento di € 150, con un disegno che sprona ad aiutare chi è in momentanea difficoltà, donando sollievo con un sorriso. Il terzo posto è stato assegnato alla studentessa Giorgia Zizza, che ha ricevuto un premio di € 100, grazie alla sua opera nella quale coniuga il tema della Pace con quello dell'inclusione.

“Un poster per la pace” è il più grande concorso tra gli studenti di tutto il mondo ideato dal Lions International al fine di far riflettere i giovani sull'importanza della pace. Dal lontano 1988 tutti gli anni si è ripetuto estendendosi ad un grandissimo numero di studenti di tutti i continenti. Le opere vengono selezionate prima per zone, poi per distretti, poi per nazioni, finché le più meritevoli pervengono alle finali internazionali di New York.

Tuttavia, al di là dei premi, il significato più profondo del concorso, riconosciuto anche dall'ONU, sta nella valorizzazione della pace estesa soprattutto ai giovani.

