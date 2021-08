Nato a Malta, e successivamente residente nel Regno Unito, Julian è tornato alle sue radici mediterranee. Ha dipinto per la maggior parte della sua vita, e insegna belle arte a studenti di tutte le età e abilità da oltre 25 anni. Inizialmente si è formato nelle scuole d'arte in Inghilterra per poi specializzarsi in illustrazione a Londra.

Dopo aver restaurato un casale al confine tra Toscana e Umbria, un progetto iniziato nel 2007, Julian ha iniziato a ospitare ritiri d'arte in loco per artisti da tutto il mondo. Tra i corsi a casa e i ritiri in giro per il mondo, trova ancora il tempo per dipingere i suoi pezzi architettonici su larga scala ispirati ad alcune delle sue città preferite.