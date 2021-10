(Cittadino e Provincia) Perugia 10 ottobre ‘21 - Un fiume di ragazzi, politici, associazioni e gente comune hanno cominciato a scorrere lungo il sentiero della pace che va, da sessant’anni da Perugia ad Assisi. E’ partita qualche minuto dopo le 9 del mattino la marcia Perugiassisi 2021 che quest’anno sceglie come slogan un tema attualissimo “I Care, la cura è il nuovo nome della pace”. Sul palco tante sono state i politici ad alternarsi, la Provincia di Perugia era presente con il suo vicepresidente: “qui c’è la più grande risposta umana a tutte le problematiche che il mondo affronta quotidianamente, qui c’è passione condivisione e impegno. Esprimo solidarietà e vicinanza fattiva alla CGIL per l’episodio di violenza subito ieri, questa piazza fa capire che c’è un mondo che rifugge la violenza. La politica e le istituzione devo essere in cammino con la gente e tra la gente”.