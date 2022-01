La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 fino alle 16, per un totale di 40 ore settimanali. E’ composta da due aule più un salone e comprende un laboratorio manipolativo, la biblioteca, il refettorio e un ampio cortile attrezzato con giochi. Completano il quadro i numerosi progetti, tra cui “Libri a crepapelle”, per avvicinare i piccoli allievi al mondo della lettura, il “Fantateatro”, per stimolare la fantasia, e “One for me, one for you” in lingua inglese.

La scuola primaria si contraddistingue per la cura degli arredi e dei luoghi di attività. Prevede un tempo modulare di 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani. Negli spazi interni sono presenti cinque aule con arredi modulari per facilitare l’apprendimento, una biblioteca innovativa con spazi polifunzionali, il refettorio, un’aula computer e una video. Un pomeriggio a settimana è previsto un laboratorio linguistico, facoltativo, per il potenziamento della lingua inglese. Il percorso formativo si completa con numerosi progetti attivati ogni anno dalla scuola legati alla lettura, all’amicizia, al cinema, all’uso di strumenti tecnologici e altro ancora.

La media prevede tre classi con un tempo scuola di 36 ore settimanali e due rientri pomeridiani, fino alle ore 16. A disposizione delle studentesse e degli studenti negli spazi interni ci sono: aula computer, biblioteca, aula video, aula magna, laboratorio tecnico artistico e sala mensa. Numerosi i progetti attivati durante l’anno scolastico: teatro, educazione ambientale, didattica all’aperto, giornalismo e attività legate al territorio come “Ciceroni per un giorno”.