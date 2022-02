I lavori in fase di attuazione a Monte del lago prevedono il rifacimento della scalinata che dall'ingresso del paese arriva all'incrocio con via Bartolomeo Borghi con eliminazione dell’asfalto in alcune delle vie del borgo.

La nuova pavimentazione verrà fatta in pietra arenaria mentre per i gradini della scalinata saranno recuperati gli antichi ciottoli come voluto dalla Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici dell’Umbria.

Predisposti, inoltre, i cavi per consentire alle aziende che gestiscono i servizi di fornitura dell’energia elettrica e della telefonia di poter procedere all’interramento dei fili aerei.

