(Cittadino e Provincia) – Arezzo, 14 marzo ‘23 – La manifestazione “Italia Legno Energia, dal bosco al camino” che si è svolta alla Fiera di Arezzo la scorsa settimana ha visto il contributo anche di AEA, Agenzia per l’Energia e l’Ambiente, società in house della Provincia di Perugia.

L’Agenzia perugina, rappresentata da Sara Massoli, è intervenuta al convegno organizzato da AIEL -“Associazione Italiana Energie Agroforestali” sui regolamenti per l’esercizio, l’installazione, la manutenzione e il controllo degli impianti termici a biomasse e le azioni per la loro riqualificazione.

AEA, che gestisce l’attività di controllo degli impianti termici in Umbria, ha partecipato con un intervento dal titolo "Controllo e ispezione degli impianti termici a biomasse in Regione Umbria, quadro normativo e adempimenti per gli installatori-manutentori".

Il contributo, rivolto ai tecnici, ha riguardato gli adempimenti pratici previsti in Umbria per tutti gli impianti termici, secondo le procedure definite per il controllo e le ispezioni, per la targatura e per il registro dei Medi Impianti Termici Civili con focus sugli impianti a biomasse.

Un convegno, riferiscono i partecipanti, denso di contenuti, in cui i partecipanti, provenienti da varie aree, hanno messo in comune le loro competenze e la loro esperienza uniti nella volontà di trovare risposte chiare ed esaurienti relativamente a temi così attuali ed importanti come quelli relativi all’energia e all’ambiente.

Il convegno era organizzato in collaborazione con le Associazioni di Categoria, l’Agenzia Regionale Recupero e Risorse della Toscana e la stessa AEA.

ESP23010.ET