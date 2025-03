“L’idea nasce - ha detto Mariottini - dalla volontà di comunicare di questi ragazzi che con la realizzazione dei 6 podcast si sono messi in gioco raccontando la loro storia. Hanno ripercorso la loro vita, le cose che sono andate e quelle no, esponendole il tutto in maniera leggera, senza tristezza e con la consapevolezza che il ‘non sentire bene’ per loro è stato un problema superabile, con ausili (apparecchi acustici o impianti cocleari), impegno e grazie ai genitori che li hanno accompagnati nel lungo percorso logopedico che un non udente deve affrontare”.

Matilda ha spiegato lo scopo del progetto: “Sono sicura che servirà a bambini e adolescenti che si troveranno ad affrontare la sordità, per capire che, attraverso un percorso, un lungo percorso, si potrà arrivare ad ottenere ottimi risultati”.

Il Professor Ricci ha ricordato che: “100 anni fa i sordi non esistevano dal punto di vista giuridico, solo nel 1923, con la riforma Gentile, fu introdotta l’istruzione obbligatoria per i bambini sordi ma in classi separate. Nel 1977 sono state abrogate le classi differenziate, nel 1992 è stato introdotto l'insegnante di sostegno obbligatorio, quindi parliamo di una storia recente. La scienza in questo settore ha fatto molto, abbiamo la possibilità di diagnosi della sordità precoci e di orecchi elettronici. Sì è arrivati a questo punto attraverso un percorso impegnativo. Vedere questo podcast mi emoziona, perché questi ragazzi hanno fatto di un loro handicap un punto di forza”.

Elena Ranfa, in chiusura, ha sottolineato il percorso di crescita dell'Associazione FIADDA che ad oggi nel suo direttivo ha molti dei ragazzi che 20 anni fa erano bambini. “Questi ragazzi hanno voluto lottare contro il pregiudizio che il sordo non parla. I podcast dimostrano la loro crescita, come il teatro di FIADDA che ha portato i ragazzi ad essere veri attori, traguardi impensabili anni fa per ragazzi con deficit uditivi. La nostra amministrazione resta a vostra disposizione, dando disponibilità a lavorare in maniera ancora più coesa”.

