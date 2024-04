“Il festival - dichiara Adriano Bertone, presidente di Generazione T - si è concluso confermando le più rosee aspettative e io non posso che ringraziare i ragazzi di Generazione T e tutte le Amministrazioni, enti ed associazioni che ci hanno supportato. Quello a cui abbiamo dato vita grazie al festival è un punto di svolta importante per le politiche giovanili del nostro territorio, abbiamo segnato l’inizio di un nuovo percorso che dobbiamo perseguire a tutti i costi. GEN2GEN ha dimostrato che è possibile, ma soprattutto necessario, partire dai ragazzi per fare politica e per ripensare il nostro territorio affinché possa offrire non solo un futuro ma anche un presente proprio a loro, alle nuove generazioni. Il festival è stato un punto di partenza, che speriamo possa aprire la strada a nuove collaborazioni, idee e progetti che riescano a dare voce alle nuove generazioni, che in questi due giorni hanno dimostrato di essere attive e di avere tutte le carte in regola per prendersi in mano il futuro che gli spetta. In questi due giorni abbiamo segnato un nuovo inizio, fatto di nuovi progetti e di nuovi obiettivi, GEN2GEN è stato solo un primo sforzo, da oggi iniziano nuove sfide che non vediamo l’ora di affrontare”.