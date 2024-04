Domenica 14 aprile il Festival si sposterà al centro polifunzionale “Occhio”.

Ad aprire il programma alle ore 10 Adriano Bertone con “Modello Trasimeno”, durante il quale presenterà l’insieme dei progetti svolti nel territorio del Trasimeno in questi anni da Generazione T nominati buona pratica dalla Regione Umbria e riconosciuti a livello nazionale grazie anche ai numerosi incontri e scambi avvenuti con il ministro Andrea Bodi. Per proseguire lungo questa tematica alle 10:40 “Il Modello Trasimeno in Toscana”: grazie agli interventi di Bernard Dika, Giovanisì Regione Toscana e Next Generation Fest, Alessandro Ricceri, Presidente di Fondazione Musei Senesi, Gianluca Sonnini, sindaco della Città di Chiusi, e ad Anna Leone e Ginevra Denei, esponenti del lavoro di Generazione T in Toscana, si parlerà di politiche giovanili nel territorio toscano.

A spezzare la mattina un’esibizione live di Margherita Bonucci.

Ore 11:20 il primo intervento divulgativo: “L’uso dei meme nella comunicazione politico-filosofica” con Giulio Armeni, ideatore di Filosofia Coatta e Mattia Angeleri, ideatore di AQTR.

Alle ore 12 talk tra due artisti: Lodo Guenzi e Leo Gassman, che ci parleranno del “Il Ruolo dell’artista nella società di oggi”.

Per gli spettatori sarà possibile anche nella giornata di domenica consumare il pasto all’interno dell’area del festival dove verrà allestito un buffet.

La seconda giornata di Festival riparte nel pomeriggio alle ore 14:30 con “Il Trasimeno come area d’innovazione”, a parlare Giulio Cherubini, Sindaco di Panicale, Giovanni Gigliotti Università di Perugia e Manlio Mariotti, Presidente Auser Umbria. A seguire esibizione live di un artista locale.

Sarà poi la volta di “Ripensare il futuro”, momento dedicato ai progetti futuri dell’impresa sociale giovanile grazie alla firma di protocolli d’intenti con: Legambiente Umbria, Plastic Free Umbria, Sviluppumbria, Felcos, Auser Umbria, Patto V.A.T.O., Consulte dei giovani dell’Umbria, Anci Giovani Umbria, Cooperativa Polis, ARCI Solidarietà e Patto Educativo. A fare da intermezzo alle firme dei protocolli alle ore 16:30 un altro momento di divulgazione con Matteo Saudino e il talk su “Adulti vs ragazzi: la responsabilità del dialogo”.

Entrambe le giornate vedranno alternarsi come presentatori Mattia Angeleri e Giovanni di Giacomo.

