(Cittadino e Provincia) – Perugia, 27 marzo ‘24 - È stata ufficialmente presentata la XIII edizione di Festa di Scienza e di Filosofia - Virtute e Canoscenza, che quest’anno avrà per tema “Il Mediterraneo: da culla della Scienza e della Filosofia a scenario per le sfide del cambiamento”.

L’evento si svolgerà a Foligno dall’11 al 14 aprile, e a Fabriano il 12 e il 13 aprile prossimi, nell’ambito della rinnovata sinergia tra le due città di Umbria e Marche.

Durante la conferenza stampa, tenutasi questa mattina presso la sede della Regione Umbria a Perugia, sono state illustrate nel dettaglio tutte le novità e il ricco calendario di quest’anno:140 le conferenze gratuite: 42 per le scuole e 98 per il grande pubblico tra Foligno e Fabriano. 126 relatori ospiti di questa edizione, tra esperti ed esperte provenienti da diversi campi scientifici e umanistici. La sezione #Experimenta con 19 attività laboratoriali scientifiche adatte a diverse fasce d'età, 15 a Foligno e 4 a Fabriano. Numerosi eventi collaterali in entrambi i comuni, che andranno ad arricchire l’offerta manifestazione.

Un evento che ha già suscitato un'incredibile risposta da parte del pubblico: a pochi giorni dall’apertura delle prenotazioni, sono state infatti superate le 4.300 prenotazioni.

Tra i presenti Maurizio Renzini e Pierluigi Mingarelli, rispettivamente il Presidente e il Direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, David Fantauzzi, Consigliere della Provincia di Perugia,

Maura Nataloni, Assessore alla Bellezza e alla Cultura del Comune di Fabriano e Alessandro Stelluti, Presidente del Rotary Club Fabriano.

“Questa manifestazione - sono state le parole di Fantauzzi - è nata nella città di Foligno e poi ha avuto questa affascinante suggestione di creare un fronte culturale appenninico con Fabriano ed è diventato un evento importante a livello nazionale. Quindi va tutelato e protetto come un frutto della nostra terra e le istituzioni pubbliche hanno il dovere di proteggere, sviluppare, sostenere anche nel futuro questo appuntamento che per quei giorni pone due piccole realtà come Foligno e Fabriano al centro dell’attenzione culturale e scientifica d’Italia”.

Festa di Scienza e di Filosofia-Virtute e Canoscenza è organizzata dal @Laboratorio di Scienze Sperimentali Foligno e dal Rotary Club Fabriano, in collaborazione con il Comune di Foligno, con la Regione Umbria, il Comune di Fabriano, la Regione Marche e con l’Associazione OICOS RIFLESSIONI

Foligno24001.red/RB