(Cittadino e Provincia) – Perugia, 3 aprile ‘24 – Presentate le tappe umbre della 107ma edizione del Giro d’Italia. L'incontro con la stampa si è tenuto nella mattinata odierna (mercoledì) nel Salone d’Onore della Regione Umbria.

L’evento ciclistico nazionale, in partenza il 4 maggio prossimo da Venaria Reale (TO), arriverà in Umbria per la settima ed ottava tappa, rispettivamente il 10 maggio con la cronometro Foligno – Perugia e l’11 maggio per la tappa in partenza da Spoleto ed arrivo a Prati di Tivo (Te).

Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, la Presidente di Regione Donatella Tesei insieme all’assessora regionale allo Sport, Paola Agabiti, i sindaci delle tre città di Tappa (Perugia, Foligno e Spoleto). Per la Provincia di Perugia, presente la consigliera con delega alla Viabilità, Erika Borghesi.

Il Giro d’Italia nasce nel 1909 con la Gazzetta dello Sport ed oggi è organizzato da RCS Sport con la collaborazione di Enel, main sponsor dell’evento e della maglia rosa. L'impatto economico che produce si aggira sui 2 miliardi di ricavi per il territorio nazionale e di questi 575 milioni sono le spese dei turisti sportivi che, dopo aver assistito all'evento tornano sui territori toccati dalla gara ciclistica. Il 61% di chi ha assistito dal vivo ad una tappa ha intenzione di tornare nei territori perché affascinato dai paesaggi naturalistici e ricchi di storia.

Nell’edizione 2024 sono in tutto 40 le città che ospiteranno le 21 tappe della corsa con 22 squadre partecipanti e 176 corridori in gara che percorreranno l’Italia da nord a sud, dal Piemonte a Roma, dove la corsa si concluderà il 26 maggio.

