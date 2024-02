Il secondo momento della mattinata ha avuto luogo presso il Convitto Nazionale “Principe di Napoli”, sede del liceo scientifico. Si è trattato di un incontro ad ampio raggio, alla presenza del rettore Stefano Cammerieri, il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Sergio Repetto e la dirigente Monia Simonetti dell’Agenzia del Demanio. “Anche questo momento di confronto si è rivelato molto utile per fare il punto sugli investimenti previsti nel PNRR per un importo totale di 900 mila euro destinato ad adeguare il Convitto alla sicurezza antincendio, oltre che a prevedere interventi di efficientamento energetico, attualmente in corso di esecuzione”, ha spiegato la consigliera provinciale che ha anche informato che sono previsti, nella ordinanza speciale 31/2021 "Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria", ben 4 distinti finanziamenti per un ammontare complessivo di euro 6.414.200,00 (incrementabile del 20% per caro materiali) destinati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli edifici denominati Blocco B, Blocco B2 Palestra, Blocco D e Tunnel di collegamento, ubicati nella parte alta del complesso”.

