La mostra al Cerp, realizzata grazie alla collaborazione con la Provincia di Perugia e con la condivisione e l’apprezzamento degli eredi, celebra dunque la vita e l'eredità del grande organizzatore di concerti che ha lasciato un'impronta indelebile nella scena musicale umbra. La sua intensa attività viene ripercorsa attraverso una collezione di materiali fotografici, manifesti e non solo per far conoscere l’influenza che il suo lavoro ha avuto nel mondo musicale: dai primi passi della sua carriera fino all’organizzazione di concerti epici che hanno reso l’Umbria famosa a livello mondiale.

Fino al suo termine ogni visitatore potrà portare un suo ricordo personale (video, foto, ecc…) e consegnarlo alla mostra. Ma non solo. Sarà infatti possibile lasciare il proprio ricordo legato a Sergio Piazzoli attraverso “My Sergino Memories”, una sezione online del sito serginomemories.it creata appositamente (www.serginomemories.it/my-sergino-memories/): qua è possibile caricare immagini, video o scrivere un ricordo.

Nel corso della cerimonia inaugurale è stato trasmesso l’audio-visivo “Viaggio solo” scritto e diretto in esclusiva da Suoni Incisi (in replica il 12 luglio alle ore 18), un collettivo composto da ammiratori di Piazzoli.

Con tutti i materiali in mostra e non solo è stato realizzato anche un Libro/Catalogo che contiene testimonianze di artisti, promoter, rappresentanti istituzionali, giornalisti, spettatori che sarà presentato al Cerp e poi prossimamente nelle principali città umbre. A dieci anni dalla prematura morte di Piazzoli, la pubblicazione “Sergino Memories - Un musicista tra i musicisti” ne ricorda l’esplosiva figura di promoter e organizzatore di concerti, conosciuto e amato dai suoi stessi colleghi, per non parlare dei musicisti, sempre pronti a venire in Umbria, sicuri di trovare supporti tecnici all’altezza e luoghi pieni di magia.

La mostra ad ingresso gratuito sarà visitabile fino all’11 luglio, con i seguenti orari: martedì-venerdì 11:30/19:00; sabato domenica 16:00/20:00; lunedì chiuso. Dal 12 al 21 luglio con i seguenti orari: lunedì-venerdì 10:00/24:00; sabato domenica 11:00/24:00.

OI24045.ET