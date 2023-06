(Cittadino e Provincia) – Perugia, 21 giugno ‘23 - Venerdì 23 giugno alle ore 11.30 torna a riunirsi il Consiglio provinciale.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno, la surroga dei consiglieri Cristian Betti e Nicola Alemanno; ingresso nuovo socio fondatore e ratifica modifiche allo statuto della Fondazione P.O.S.T.-Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia; approvazione del “Regolamento per la destinazione delle risorse ex art. 208 D. Lgs. 285/1992 fondo di previdenza complementare PERSEO per il personale del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Perugia”; interrogazione a risposta orale presentata dal consigliere Dominici avente ad oggetto la “Violazione del regolamento od errore materiale in merito alle graduatorie delle progressioni verticali”.

Oi23044.RB