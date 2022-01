“Essere riusciti ad attirare l’interesse di tanti autori e autrici – riferisce Giovanni Paoletti – e ricevere lavori di alta qualità ci ha reso particolarmente soddisfatti. La creatività letteraria ha sempre avuto un ruolo fondamentale nell'accompagnare i progressi civili e sociali che hanno fatto crescere la coscienza comune e questa iniziativa vuole farsi promotrice della creatività diffusa tra tutti, senza distinzioni, per offrire a tutti l'opportunità di scoprire e far conoscere il proprio talento attraverso un'opera che sarà pubblicata in una antologia a diffusione nazionale.

Un aspetto considerevole che sottolinea il successo di questa edizione è sicuramente l’interesse che si è creato attorno alla sezione dedicata alle donne afgane, un argomento che ha motivato molti a partecipare per sentirsi in qualche modo parte di un movimento più generale, per mantenere alta l'attenzione verso questa tematica. Non a caso dei 90 racconti in concorso, 41 concorreranno per “Mille penne per le donne di Kabul”, il premio della sezione speciale”.