(Cittadino e Provincia) Città di Castello, 6 aprile ‘25 – La eco-bandiera collettiva della pace più lunga del mondo è stata srotolata oggi a Città di Castello.

Dedicata a Papa Francesco e al Presidente della Repubblica, “pilastri” della fratellanza fra i popoli e democrazia, il maxi-telo bianco misura quasi 100 metri di lunghezza (97 per la precisione) e 2 metri e trenta di larghezza. In esso tanti disegni, messaggi, pensieri colorati scritti da 800 bambini e studenti delle scuole primarie e secondarie della città e di altre nazioni.

La bandiera è stata srotolata come da programma subito dopo le ore 16 fra due ali di folla commossa e partecipe di un evento unico nel suo genere che segna in maniera indelebile un periodo storico cupo e difficile, fra guerre e conflitti ad ogni latitudine che mettono a serio rischio la convivenza futura.

Tutto ha preso inizio dal primo lenzuolo, una parte del “corredo” della nonna della promotrice dell’evento unico nel suo genere, Moira Lena Tassi, poliedrica artista da tempo impegnata a realizzare progetti di grande impatto sociale. A quel lenzuolo con le prime parole riferite alla pace scritte dai bambini in lingue diverse se ne sono aggiunti tanti altri, in tessuti riciclati, poi cuciti ed assemblati fino a comporre una vera e propria opera d’arte finale da guinness dei primati soprattutto per il modo in cui è stata realizzata, in maniera collettiva. L' artista ha guidato gli alunni nella realizzazione della bandiera della pace collettiva più lunga del mondo, attraverso percorsi didattici concordati con i docenti per promuovere l'educazione alla fratellanza fra i popoli.