(Cittadino e Provincia) – Città di Castello, 9 marzo ‘24 - “Il femminicidio di Contessa Di Lara e il processo Pierantoni”: nella sera in cui si celebra la festa internazionale della donna, al Teatro degli Illuminati di Città di Castello l’associazione AMI – Avvocati Matrimonialisti Italiani Distretto per l’Umbria, in collaborazione con il Comitato tifernate di Croce Rossa Italiana, ha messo in scena la rappresentazione basata sulla vita e sulla morte di Evelina Cattermole, poetessa scrittrice e giornalista di fine ‘800. Donna libera ed indipendente, di indiscusso valore e fama artistica e personale, esempio di coraggio femminile nelle proprie scelte di vita e di esercizio dei propri diritti, la sua figura ha permesso di riflettere ancora una volta sulla lotta contro la violenza sulle donne.

Anche la Provincia di Perugia era presente a questa 3a edizione del “Processo storico” con la consigliera Letizia Michelini.