(Cittadino e Provincia) – Castiglione del Lago, 28 febbraio 2023 – Ancora aperte le iscrizioni all’azione progettuale “Genitori e figli: insieme per crescere” coordinati dall’associazione “Il Bucaneve ODV” nell’ambito del progetto del “Cesvol Umbria ETS” denominato “Stargate. Passaggio al futuro” e selezionato dalla “Fondazione Impresa Sociale con i bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”.

L’azione progettuale è patrocinata dall’Unione dei Comuni del Trasimeno ed è stata avviata durante l’anno scolastico 2021/22 e poi in continuità anche nell’anno scolastico in corso. Partecipano quattro scuole del territorio del Trasimeno: la Direzione Didattica “Franco Rasetti” e l’Istituto Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti”, entrambe di Castiglione del Lago, l’Istituto “Italo Calvino” di Città della Pieve e l’Istituto Comprensivo “Dalmazio Birago” di Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno.

Il progetto offre un’opportunità, in maniera equa, all’intero territorio del Trasimeno così come auspicato fin dalle fasi progettuali iniziali. Volontà condivisa e manifestata anche dall’Unione dei Comuni del Trasimeno che ha concesso il proprio partenariato già durante la stesura del progetto “Stargate”.

I temi sono stati individuati grazie al confronto fra “Il Bucaneve” con gli operatori del Gruppo Integrato di Promozione della Salute del Trasimeno, composto da Distretto Sanitario del Trasimeno-Usl Umbria 1, Unione dei Comuni del Trasimeno, Cesvol Umbria ETS-Sportello del Trasimeno e tramite loro, anche con tutti i docenti referenti per la salute di tutte le scuole del Trasimeno: uno strumento di analisi interessante è stato rappresentato da un questionario compilato da un campione di genitori e dalla nutrita partecipazione dei genitori

dei corsi dello scorso anno scolastico.

Alla fine della fase preparatoria gli argomenti dei laboratori individuati saranno: “Siamo tutti in rete: educarci alla legalità”; “Percezione di sé e del proprio corpo” (modulo 1 e modulo 2); “Fronteggiare le avversità della vita” (modulo 1 e modulo 2); “Cibo ed emozioni: un dizionario emotivo per dialogare con sé stessi e gli altri”; “Fair play nello sport e nella comunità: consapevolezza e rispetto di sé e dell’altro”. Gli argomenti saranno declinati in modalità, tempi e linguaggi diversi a seconda del gruppo di destinatari coinvolti: genitori, studenti da

11 a 16 anni e alunni da 6 a 10 anni.

I corsi online per i genitori degli studenti delle scuole aderenti quest’anno (7 incontri da due ore ciascuno) partiranno a marzo, così come da calendario indicato nei volantini.

Gli incontri gratuiti si svolgeranno su piattaforma Teams previa iscrizione tramite modulo google: https://forms.gle/2xy3jy6ZuuPT5fYo8 : al momento della compilazione occorre indicare qual è il corso al quale si intende iscriversi. I genitori, ma anche docenti e altri professionisti del mondo della scuola, che si iscriveranno, riceveranno al proprio indirizzo e-mail, il link per partecipare agli incontri e una guida sintetica all’utilizzo della piattaforma “Teams”.

Per informazioni: “Il Bucaneve ODV” al numero telefonico 3336796691 genitoristargate@gmail.com oppure “Cesvol Umbria ETS-Sportello del Trasimeno” al numero 0756975789 trasimeno@cesvolumbria.org.

AST23002.ET