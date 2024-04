Nella giornata di venerdì ad incontrare il pubblico di appassionati della settima arte sono stati le attrici Greta Scarano e Aurora Giovinazzo, il regista Massimiliano Zanin e l’attore, regista e produttore cinematografico Giulio Base, quest’anno direttore del Torino Film Festival, da cui la manifestazione castiglionese prende ispirazione.

Con simpatia, semplicità e disponibilità, ognuno di essi ha raccontato dal palco la propria esperienza, analizzato il mondo del cinema – riflettendo su di esso con il direttore artistico Emanuele Rauco – e presentato le proprie opere in cartellone, proiettate in concomitanza con l’incontro.

Nel pomeriggio, il volto noto di Greta Scarano, già attrice in film come Suburra, I migliori giorni e Supereroi, e in fiction come Chiamami ancora amore e Circeo, ha ripercorso il salto fatto da davanti a dietro le telecamere e quindi il suo passaggio alla regia – “è sempre stato il mio sogno” –, introducendo il suo primo cortometraggio, Feliz Navidad.

Un divertente esordio, con un cast composto da Benedetta Cimatti, Simone Liberati, Carla Signoris, Lorenzo Gioielli, Sandra Milo e Giancarlo Porcacchia. Scarano è attualmente impegnata a realizzare il suo primo film, Adriatica.

La sera è stata poi la volta di Massimiliano Zanin, Aurora Giovinazzo e del loro film The Cage -Nella gabbia, un’appassionante pellicola sportiva sulle arti marziali miste, che è anche un potente discorso sulla liberazione della donna attraverso lo sport.

Tra il pubblico, ad ascoltare i due protagonisti e a guardare la loro pellicola, c’era anche Giulio Base, ospite d’onore della manifestazione.

La rassegna si chiude domani domenica 7 aprile con la proiezione in anteprima del film d’animazione Linda e il pollo. Il film, che sarà introdotto dalla regista Chiara Malta, è stato premiato col Cesar come miglior film animato e migliore sceneggiatura al Torino Film Festival. A seguire il concerto del gruppo corale Schola Cantorum di Castiglone del Lago, con musiche tratte da film e musical.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Castiglione24.ET