(Cittadino e Provincia) – Cascia, 24 dicembre ‘22 – E’ stato approvato l’Elenco del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma per i comuni maggiormente colpiti di Abruzzo, Lazio e Umbria.

Dopo aver trasmesso al Commissario straordinario il proprio censimento di opere pubbliche prioritarie, il Comune di Cascia è risultato assegnatario di un importante finanziamento per le prime tre opere strategiche. In particolare il rifacimento dei sottoservizi e viabilità della frazione di Maltignano – Piè la Selva (5.224.273 euro); il rifacimento dei sottoservizi e viabilità della frazione di Avendita più Colle di Avendita (4.754.857); demolizione e ricostruzione della sala polivalente di Cascia capoluogo (ex piscina) per un importo di 1.372.140 euro.

“Questi primi tre interventi – spiega il sindaco Mario de Carolis - operano all'interno di una più vasta strategia di opere prioritarie come il recupero dei cimiteri e le relative chiese, della viabilità danneggiata, altri sottoservizi e infrastrutture nonché interventi su potenziali criticità di carattere idrogeologico”.

