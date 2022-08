(Cittadino e Provincia) Bevagna 25 Agosto ‘22 - Saranno circa 80 i ragazzi dai 13 ai 23 anni con patologia di tipo 1 che sabato 27 presso gli impianti sportivi di Bevagna (via Palmieri, a partire dalle ore 10) per tutto il giorno daranno “Un calcio al Diabete” per lanciare ancora una volta il messaggio che l’attività sportiva può e deve essere regolarmente svolta anche da chi ha a che fare sin da giovane con la malattia in quanto può contribuire a migliorarne la qualità della vita.

Dopo due anni di stop imposto dalla pandemia, torna dunque la manifestazione di Calcio a 5

organizzata dall’Associazione per l’Aiuto ai Giovani con Diabete dell’Umbria (AGD Umbria)

giunta alla sesta edizione e ovviamente a carattere nazionale. In campo, infatti, otto squadre

provenienti da gran parte d’Italia: a sfidarsi saranno le selezioni di AGD Parma, AGD Trento

“Brave Boys”, AGD Toscana Nord-Ovest (con rappresentanze da Livorno, Pisa, Massa e

Firenze), ADIG Lazio Team (composta da ragazzi di Roma e qualche innesto dalle Marche) e

ovviamente la selezione di AGD Umbria più le rappresentative locali “Capro” di Bevagna, “La

Nestor” di Marsciano e “I Falchi Tiratori” di Montefalco.

“L’iniziativa tuttavia non è solo sportiva, pur rappresentando un significativo momento di

aggregazione e di relazioni tra i ragazzi”, spiega Angela Lepri, presidente di AGD Umbria. “Si

tratta di sensibilizzare attraverso il gioco quanti ancora sanno ben poco su tale patologia che non è ereditaria e non è prevenibile, ma sicuramente affrontabile con buone pratiche quotidiane e l’aiuto dell’insulina e strumentazioni tecnologiche oggi disponibili e fondamentali per la terapia”. La ricerca sta compiendo importanti passi in avanti ed anche per questo a fine giornata è stata organizzata una cena di beneficienza (info e prenotazioni ai numeri 335/6543297) il cui ricavato sarà devoluto a favore della ricerca sul diabete di tipo 1 in atto presso l’Università degli Studi di Perugia. Ospiti d’onore il Presidente di AGD Italia, Giovanni Lamenza e i sanitari e i ricercatori umbri che si occupano della cura e dello studio della patologia.

Giova ricordare che si stimano oggi in Umbria 350 bambini e giovani con diabete di Tipo 1 sui

circa 20.000 presenti in Italia. Il sostegno di AGD Umbria è costante per le famiglie coinvolte,

rappresentando anche un punto di riferimento e di raccordo tra le istituzioni sanitarie e quelle

politico-sociali. Non a caso è stata immediata l’adesione dell’amministrazione comunale di

Bevagna con il sindaco che darà il calcio d’inizio alla manifestazione e con

la possibilità per giocatori e famiglie di usufruire di visite guidate nella cittadina bevanate oltre

all’allestimento di un punto di animazione e intrattenimento per i più piccoli. Dopo cena, invece, lungo e piacevole momento musicale con il Dj Set offerto da Dj Dee (Daniele Perugini) e Dj Mario Manero.

