Contrario alla mozione, il consigliere della Lega Giovanni Dominici è intervenuto dicendo che l'obiettivo dell’Autonomia differenziata è quello di ridurre gli attuali divari causati dal centralismo: “Ogni regione – ha detto - potrà chiedere al Governo di gestire quei settori nei quali ritiene di poter fare meglio rispetto allo stato centrale. Gli amministratori locali vivono e conoscono il territorio e per questo possono riuscire a sfruttarne le potenzialità”.

A prendere la parola è stato poi il consigliere Francesco Zaccagni, che, favorevole alla mozione, ha sottolineato il fatto che il provvedimento nasce principalmente per le regioni del nord: “L’Umbria è una regione piccola e scarsamente popolata – ha affermato -, perciò sarebbe meglio concentrarci su come trattenere i nostri giovani e rafforzare, nonché migliorare, le condizioni dei servizi, anche per gli anziani. Il disegno di legge non contiene le condizioni giuste per andare avanti”.

Di seguito il consigliere Davide Fantauzzi, convintamente a favore della mozione, ha definito la questione dell’autonomia differenziata una contrapposizione squisitamente politica, ricostruendo poi alcune vicende sul tema.

In conclusione, la presidente Proietti ha confermato il proprio impegno in ogni sede pubblica a esprimere il parere del Consiglio provinciale, ma anche a inviare a tutti i livelli dello Stato la deliberazione. Condividendo pienamente quanto esposto dalla consigliera Michelini, la presidente ha auspicato un cambio di strada da parte del Governo per evitare conseguenze devastanti per il territorio umbro che sarebbe penalizzato rispetto a regioni più virtuose, finendo per non poter più garantire un livello adeguato di servizi.

