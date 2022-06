(Cittadino e Provincia) – Assisi, 5 marzo ‘22 - Si è aperta con un minuto di silenzio e raccoglimento “Donne in convivio. Le donne imprenditrici dell’Umbria si incontrano”, l’iniziativa che ha voluto celebrare il contributo che le donne hanno saputo proporre per lo sviluppo dell’economia sostenibile e della pace.

Tale appuntamento - promosso in collaborazione con Coldiretti Donne Impresa Umbria e con il patrocinio del Comune di Assisi, Diocesi di Assisi Foligno Nocera, Consiglierà di Parità della Provincia di Perugia e dell’Accademia Punto Assisi – tenuto ad Assisi nell’Orto degli Aghi, si inserisce nel quadro delle Celebrazioni per la Giornata internazionale della donna dell’8 marzo.

Il luogo prescelto assume anche una valenza simbolica inerente l’argomento: ago come metafora del ricucire, simbolo di operosità. Una operosità al femminile, quella che si è sviluppata ad Assisi dal 1822 e fino all’Unità d’Italia in questo opificio che fu il cuore pulsante di una Fabbrica di aghi e spilli fondamentale per l’economia dello Stato Pontificio. In essa furono occupate una trentina di lavoranti, alcune delle quali tredici quattordicenni, tutelate nei loro diritti da un Regolamento che nei decenni successivi venne esteso in parecchie altre manifatture.