(Cittadino e Provincia) Perugia, 14 settembre ‘23 – Per l’imminente apertura dell’anno scolastico 2023/2024 la Provincia di Perugia, con il Settore Edilizia, sta gestendo investimenti e finanziamenti per garantire l’ottimale funzionamento delle strutture scolastiche sul territorio. Per rispondere alla fluttuazione delle iscrizioni nei vari plessi e alle esigenze di spostamento temporaneo degli studenti, dovuti ai lavori di ristrutturazione complessiva in alcuni Istituti, la Provincia, sulla base dell’aggiornamento del piano di utilizzo sta investendo oltre 500.000 euro per la risoluzione delle varie criticità in particolare nel comune di Foligno, per le esigenze del Liceo Marconi per lo spostamento temporaneo degli studenti anche in strutture provvisorie. Per la restante parte i finanziamenti sono utilizzati nei vari edifici scolastici (Assisi, Città di Castello, Città della Pieve, Spoleto, Castiglione del Lago, Deruta, Giano dell’Umbria, Gubbio, Perugia, Marsciano, Todi), per coprire le esigenze di rimodulazione delle classi e permettere il riavvio dell'anno scolastico 2023/2024. È stata inoltre espletata tutta l’attività connessa alla nuova funzione che la Provincia ha ricevuto con DM del 5 agosto 2022 inerente l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, provvedendo all’assegnazione provvisoria ai Comuni interessati, di circa 1.700.000 euro a sostegno di oltre 400 progetti di assistenza di altrettanti alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

Sono in corso i lavori di ampliamento e costruzione di nuovi edifici e nuove aule in diverse zone della provincia: ampliamento dell'iis campus Leonardo da Vinci di Umbertide importo 1.900.000 euro; nuova scuola zona Centova i stralcio e II stralcio (blocco aule e laboratori importo circa 9.000.000 euro); nuove aule presso ITIS Piscille importo 350.000 euro; miglioramento sismico edificio presso ITIS Leonardo da Vinci di Foligno importo 2.200.000 euro; demolizione e ricostruzione edificio ex-officine e nuovo polo scolastico liceo scientifico Foligno (ex officine lavori iniziati) importo 5.000.000 euro; nuova scuola Città di Castello e ampliamento del Salviani (4.000.000 euro); ampliamento per laboratori presso l’Istituto superiore “Franchetti – Salviani” Città di Castello che prevedono la costruzione di un nuovo edificio relativo all'ampliamento per aule e laboratori (1.650.000 euro); ampliamento ITC Fratelli Rosselli di Castiglione del Lago (1.650.000 euro); miglioramento sismico ed energetico dell'edificio principale del liceo classico "Plinio il Giovane" di Città di Castello (4.725.000 euro). È in fase di appalto il miglioramento sismico del liceo magistrale “A. Pieralli” Via del Parione (7.400.000 euro). Altri lavori sono previsti in molti edifici scolastici che riguarderanno miglioramento impianti, installazioni di fotovoltaico e prevenzioni incendi. Con l’Ordinanza speciale 31 riguardante il programma straordinario di ricostruzione sulle strutture scolastiche danneggiate dal terremoto di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ed i fondi PNRR i finanziamenti a disposizione della Provincia per lavori di nuova costruzione ed adeguamento dell’edilizia scolastica ammontano ad oltre 250.000.000 di euro.