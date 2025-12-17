(Cittadino e Provincia) – Perugia, 17 dicembre ‘25 – Cerimonia di premiazione del Premio “Umbria in Rosa”, domani, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 16.00 presso la Sala del Consiglio – Palazzo della Provincia di Perugia.

Il Premio “Umbria in Rosa”, istituito nel 2016, nasce dal desiderio di dare risalto alla donna nella società contemporanea, evidenziandone il ruolo e il valore come lavoratrice, imprenditrice, madre e cittadina attiva.

L’iniziativa intende riconoscere e raccontare le storie di donne che, attraverso il proprio impegno, hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo culturale, economico e sociale dell’Umbria, distinguendosi per coraggio, competenza, sensibilità e spirito innovativo.

Nel corso delle precedenti edizioni — 2016, 2017, 2018 e 2023 — sono state premiate oltre 60 donne umbre, protagoniste in ambiti diversi quali impresa, arte, musica, sport, ricerca, agricoltura, scuola, volontariato, pari opportunità, sanità e forze dell’ordine.

La selezione delle premiate è stata affidata a una Commissione composta da autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale, scientifico e dell’informazione:

• Elena Bistocchi, Consigliera di Parità – Provincia di Perugia

• Francesca Pasquino, Consigliera della Provincia di Perugia

• Antonio Preteroti, Presidente CUG Università degli Studi di Perugia

• Emilio Albertini, Presidente Fondazione POST

• Corrado Rossetti, Primario di Pediatria Ospedale di Città di Castello, consulente regionale, fondatore di Nati per Leggere

• Laura Berretta, Presidente Ordine degli Psicologi

• Aurelio Forcignanò, Presidente CONI Umbria

• Giovanni Parapini, Direttore Sede Regionale RAI Umbria

• Giovanni Paoletti, Presidente Centro Europeo di Cultura Letteraria

• Jean Luc Umberto Bertoni, Bertoni Editore

Durante la cerimonia verranno presentate e premiate 11 protagoniste dell’edizione 2025, insieme ai 3 Premi Speciali, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti del mondo istituzionale, culturale e sociale.

E’ una iniziativa promossa da Consigliera di Parità della Provincia di Perugia, Provincia di Perugia e Associazione Centro Europeo di Cultura Letteraria.





PO25036.ET