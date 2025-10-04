La presidente Giorgia Meloni nel suo discorso ha ricordato la forza di San Francesco che è riuscito ha portare il suo messaggio: "dove altri non avevano osato. San Francesco ci insegna - prosegue - che si deve tentare di parlare con tutti, avversari e nemici. Dove si esaurisce il dialogo e si esaurisce la pazienza della relazione col diverso, con chi non ti piace o non la pensa come te, è lì che germoglia il virus della guerra".

Poi dalla Premier è arrivato il riconoscimento del poverello come figura Fondante dell'identità italiana. "San Francesco è il più poetico, il più amabile e il più italiano dei nostri santi. E' una delle figure fondanti dell'identità italiana, forse la principale, ha scritto il Cantico delle creature, versi che hanno guidato Dante, Petrarca, Boccaccio, hanno fatto conoscere nel mondo la nostra lingua".

