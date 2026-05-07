(Cittadino e Provincia) – Perugia, 7 maggio ‘26 – Torna l’appuntamento con RosaFidelia, la manifestazione che trasforma il prestigioso complesso monumentale di Villa Fidelia a Spello in un palcoscenico dedicato alla cultura della rosa e dell’ecologia. Dal 15 al 17 maggio 2026, l’evento offrirà a tutti i visitatori, con ingresso gratuito, l’opportunità di immergersi in un’esperienza che celebra la natura, il giardinaggio e gli stili di vita sostenibili.

L’edizione 2026 – presentata nella mattinata di oggi 7 maggio presso la Sala Pagliacci del Palazzo della Provincia di Perugia – è stata introdotta da Massimiliano Presciutti, Presidente della Provincia: «Con questa edizione, la Provincia presenta un brand che rimarrà invariato in futuro al di là dei soggetti che gestiscono la manifestazione. Quest’ultima si inserisce nel solco della tradizione, all'interno di uno spazio qual è Villa Fidelia, che rappresenta un patrimonio importantissimo per l'Umbria nel suo complesso. Ringrazio chi si adopera da tempo per la sua conservazione e la sua valorizzazione».

Parole che precorrono l’operazione turistica e promozionale di cui saranno testimoni i partecipanti all’evento, i quali potranno beneficiare della nuova guida digitale interattiva consultabile nel parco e nelle sale di Villa Fidelia. Uno strumento nuovo che, attraverso la compagnia di Teresa Grillo – intellettuale, poetessa e fervente terziaria francescana - condurrà i visitatori attraverso la storia del caratteristico edificio settecentesco spellano.

A questo proposito, il Sindaco di Spello e consigliere provinciale Moreno Landrini, nel suo intervento ha espresso enorme attesa per la ripartenza di un evento così identitario, non solo di Spello, ma dell’Umbria intera: un vero e proprio palcoscenico di respiro internazionale capace di catalizzare lo spirito delle tante iniziative di comunità che caratterizzano la regione.

A seguire, Michele Castrini e Francesca Porfiri – membri, assieme a Filippo Fagioli, del Comitato Organizzatore In piena aria APS – hanno presentato le finalità e il programma dell’iniziativa, che vanta oltre 140 espositori selezionati tra artigianato artistico, design e prodotti food legati al territorio.

Gli organizzatori si sono anche soffermati sul tema e sulle novità che caratterizzano l’edizione: se il primo riguarda la scelta – che è quella di prendersi cura del verde, di optare per una vita incentrata sul proprio benessere e su quello dell’ambiente naturale - le novità che verranno presentate riguardano le dieci nuove varietà di rose ottenute dai più grandi ibridatori europei - tra cui Kordes, Meilland, Tantau, Delbard e Minier - che presenteranno in anteprima per l’Italia nuove varietà di rose e ortensie, sempre più resistenti alle temperature e ai parassiti.

Temi su cui si è soffermata anche Helga Brichet, madrina dell’evento e former president dell’Associazione Mondiale delle Società delle Rose che, ripercorrendo la storia di questi magnifici fiori di bosco, ha fatto da apripista agli alunni del Liceo scientifico Galileo Galilei di Perugia, i quali si sono avvicendati nella presentazione in anteprima dello studio su biologia, genetica e architettura delle rose che verrà presentato diffusamente nella prima giornata della manifestazione.