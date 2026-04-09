(Cittadino e Provincia) Perugia 7 Aprile ‘26 - La Fondazione PerugiAssisi per la Cultura ha presentato, nella sede della Provincia di Perugia le attività per la Pace, nell’ambito del progetto “PerugiAssisi Cantiere di pace e sviluppo sostenibile” progetto sostenuto dalla Fondazione Perugia, promosso per la costruzione di un “Cantiere territoriale della PerugiAssisi”. Il progetto condiviso dalla Provincia di Perugia e dai tre Comuni attraversati dalla Marcia, Perugia, Bastia Umbra e Assisi vuole essere un vero e proprio laboratorio vivente dedicato alla costruzione di una coscienza, una cultura e una politica di pace. Uno dei principali obiettivi è trasformare il percorso della PerugiAssisi in un “Cammino di Pace” percorribile a piedi ogni giorno, all’insegna dei valori e degli insegnamenti di San Francesco e di Aldo Capitini.

“La pace si costruisce dal basso - ha detto Massimiliano Presciutti, Presidente della Provincia di Perugia - ed è un cammino quotidiano. Oggi siamo qui ad illustrarvi una serie di iniziative che serviranno a sviluppare una cultura di pace. Venerdì 17 aprile cominceremo questo cantiere di pace all’ITTS Volta, il sabato 18 aprile insieme ai ragazzi faremo la Marcia della Pace dei Bambini e dei Ragazzi che partirà da Santa Maria degli Angeli per arrivare ad Assisi. Le nuove generazioni sono impegnate su questi temi e chiedono a gran voce che si torni a ragionare in termini diversi da quelli di queste ore”.

Tre progetti concreti: Promuovere il riconoscimento della Marcia PerugiAssisi quale “Patrimonio dell’Umanità” (Unesco), valorizzandone il suo profondo significato storico, culturale e civile universale; trasformare il percorso della Marcia PerugiAssisi in un “Cammino di Pace” percorribile a piedi ogni giorno, all’insegna dei valori e degli insegnamenti di San Francesco e di Aldo Capitini (per l’attuazione dell’Agenda 2030 e del Patto per il Futuro dell’Onu); organizzare assieme la prossima Marcia PerugiAssisi, rafforzandone la dimensione partecipativa, educativa e generativa.