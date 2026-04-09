Presciutti: “La pace è un cammino quotidiano di cui i giovani si devono occupare”
(Cittadino e Provincia) Perugia 7 Aprile ‘26 - La Fondazione PerugiAssisi per la Cultura ha presentato, nella sede della Provincia di Perugia le attività per la Pace, nell’ambito del progetto “PerugiAssisi Cantiere di pace e sviluppo sostenibile” progetto sostenuto dalla Fondazione Perugia, promosso per la costruzione di un “Cantiere territoriale della PerugiAssisi”. Il progetto condiviso dalla Provincia di Perugia e dai tre Comuni attraversati dalla Marcia, Perugia, Bastia Umbra e Assisi vuole essere un vero e proprio laboratorio vivente dedicato alla costruzione di una coscienza, una cultura e una politica di pace. Uno dei principali obiettivi è trasformare il percorso della PerugiAssisi in un “Cammino di Pace” percorribile a piedi ogni giorno, all’insegna dei valori e degli insegnamenti di San Francesco e di Aldo Capitini.
“La pace si costruisce dal basso - ha detto Massimiliano Presciutti, Presidente della Provincia di Perugia - ed è un cammino quotidiano. Oggi siamo qui ad illustrarvi una serie di iniziative che serviranno a sviluppare una cultura di pace. Venerdì 17 aprile cominceremo questo cantiere di pace all’ITTS Volta, il sabato 18 aprile insieme ai ragazzi faremo la Marcia della Pace dei Bambini e dei Ragazzi che partirà da Santa Maria degli Angeli per arrivare ad Assisi. Le nuove generazioni sono impegnate su questi temi e chiedono a gran voce che si torni a ragionare in termini diversi da quelli di queste ore”.
Tre progetti concreti: Promuovere il riconoscimento della Marcia PerugiAssisi quale “Patrimonio dell’Umanità” (Unesco), valorizzandone il suo profondo significato storico, culturale e civile universale; trasformare il percorso della Marcia PerugiAssisi in un “Cammino di Pace” percorribile a piedi ogni giorno, all’insegna dei valori e degli insegnamenti di San Francesco e di Aldo Capitini (per l’attuazione dell’Agenda 2030 e del Patto per il Futuro dell’Onu); organizzare assieme la prossima Marcia PerugiAssisi, rafforzandone la dimensione partecipativa, educativa e generativa.
Il sindaco di Assisi Valter Stoppini ha rimarcato la volontà che la Marcia Perugia Assisi diventi un vero cammino da percorrere ogni giorno, ispirandosi agli insegnamenti di San Francesco. “La Marcia non può più essere un evento isolato ma deve diventare patrimonio di tutti - ha detto”.
A seguire Erigo Pecci, Sindaco del Comune di Bastia Umbra ha spiegato come: “La Marcia è un bene immateriale importante nel quale dobbiamo credere tutti, a maggior ragione la marcia la Marcia della Pace dei Bambi che è un impegno bellissimo.
“L’11 aprile l'ITTS Volta - ha detto la Dirigente dell’ A. Volta Cruciani - si aprirà a questo cantiere di pace con 300 studenti che si metteranno in cammino sul cammino di Francesco. La sua vita è testimonianza che c’è sempre una possibilità di scegliere e di cambiare "io cambio" è il nuovo motto. La rete delle scuole della pace vuole portare la pace nella quotidianità”
In chiusura Lucia Maddoli, Consigliera con delega alla pace del Comune di Perugia ha detto come sia necessario, visti gli scenari di guerra che viviamo, lavorare sulla pace facendo diventare la Marcia Perugia Assisi Patrimonio dell'Unesco valorizzando così l’intero territorio.
Durante l’incontro è stato l’occasione per presentare il Podcast “PerugiAssisi. La via per la pace”, un racconto in 10 episodi che ha come protagonisti 10 attivisti per la pace, da Alex
Zanotelli a Francesca Albanese, da Tomaso Montanari a Erica Boschiero. Insieme a loro il podcast raccoglie le voci di molti altri giovani protagonisti della scorsa Marcia PerugiAssisi.
pace26005.DB
(Cittadino e Provincia) Perugia 7 Aprile ‘26 - La Fondazione PerugiAssisi per la Cultura ha presentato, nella sede della Provincia di Perugia le attività per la Pace, nell’ambito del progetto “PerugiAssisi Cantiere di pace e sviluppo sostenibile” progetto sostenuto dalla Fondazione Perugia, promosso per la costruzione di un “Cantiere territoriale della PerugiAssisi”. Il progetto condiviso dalla Provincia di Perugia e dai tre Comuni attraversati dalla Marcia, Perugia, Bastia Umbra e Assisi vuole essere un vero e proprio laboratorio vivente dedicato alla costruzione di una coscienza, una cultura e una politica di pace. Uno dei principali obiettivi è trasformare il percorso della PerugiAssisi in un “Cammino di Pace” percorribile a piedi ogni giorno, all’insegna dei valori e degli insegnamenti di San Francesco e di Aldo Capitini.
“La pace si costruisce dal basso - ha detto Massimiliano Presciutti, Presidente della Provincia di Perugia - ed è un cammino quotidiano. Oggi siamo qui ad illustrarvi una serie di iniziative che serviranno a sviluppare una cultura di pace. Venerdì 17 aprile cominceremo questo cantiere di pace all’ITTS Volta, il sabato 18 aprile insieme ai ragazzi faremo la Marcia della Pace dei Bambini e dei Ragazzi che partirà da Santa Maria degli Angeli per arrivare ad Assisi. Le nuove generazioni sono impegnate su questi temi e chiedono a gran voce che si torni a ragionare in termini diversi da quelli di queste ore”.
Tre progetti concreti: Promuovere il riconoscimento della Marcia PerugiAssisi quale “Patrimonio dell’Umanità” (Unesco), valorizzandone il suo profondo significato storico, culturale e civile universale; trasformare il percorso della Marcia PerugiAssisi in un “Cammino di Pace” percorribile a piedi ogni giorno, all’insegna dei valori e degli insegnamenti di San Francesco e di Aldo Capitini (per l’attuazione dell’Agenda 2030 e del Patto per il Futuro dell’Onu); organizzare assieme la prossima Marcia PerugiAssisi, rafforzandone la dimensione partecipativa, educativa e generativa.
Il sindaco di Assisi Valter Stoppini ha rimarcato la volontà che la Marcia Perugia Assisi diventi un vero cammino da percorrere ogni giorno, ispirandosi agli insegnamenti di San Francesco. “La Marcia non può più essere un evento isolato ma deve diventare patrimonio di tutti - ha detto”.
A seguire Erigo Pecci, Sindaco del Comune di Bastia Umbra ha spiegato come: “La Marcia è un bene immateriale importante nel quale dobbiamo credere tutti, a maggior ragione la marcia la Marcia della Pace dei Bambi che è un impegno bellissimo.
“L’11 aprile l'ITTS Volta - ha detto la Dirigente dell’ A. Volta Cruciani - si aprirà a questo cantiere di pace con 300 studenti che si metteranno in cammino sul cammino di Francesco. La sua vita è testimonianza che c’è sempre una possibilità di scegliere e di cambiare "io cambio" è il nuovo motto. La rete delle scuole della pace vuole portare la pace nella quotidianità”
In chiusura Lucia Maddoli, Consigliera con delega alla pace del Comune di Perugia ha detto come sia necessario, visti gli scenari di guerra che viviamo, lavorare sulla pace facendo diventare la Marcia Perugia Assisi Patrimonio dell'Unesco valorizzando così l’intero territorio.
Durante l’incontro è stato l’occasione per presentare il Podcast “PerugiAssisi. La via per la pace”, un racconto in 10 episodi che ha come protagonisti 10 attivisti per la pace, da Alex
Zanotelli a Francesca Albanese, da Tomaso Montanari a Erica Boschiero. Insieme a loro il podcast raccoglie le voci di molti altri giovani protagonisti della scorsa Marcia PerugiAssisi.
pace26005.DB